Юристы Сагадиева чуют заговор

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Гость 25 Сентября 2017 в 09:10:55
Утром, в пятницу, 22 сентября, сотрудники Министерства образования и науки, устроили выставку достижений школьного образования в фойе здания Сената в рамках общественных слушаний. Все внимание было приковано к председателю Комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым АЙТИМОВОЙ, успевавшей отпускать шуточки в разговоре с каждым, решившим поприветствовать ее и одновременно с этим контролировать подготовку ко встрече спикера сената, словно позабыв о том, что образовательное ведомство возглавляет не она, а совсем другой человек.
- Как настроение? Молодцы. Очень коротко и внятно (говорите — А.Б.), понятно? - инструктировала она школьников из разных регионов, способных и без ее указаний скороговоркой презентовать что угодно.
На этот раз им предстояло показать, как работают роботы, созданные из пластмассовых южно-корейских деталей, для которых они написали компьютерную программу. Впрочем, авторство на выставке никто не проверял. Изучать что-либо досконально в этот день в сенате вообще никто не был настроен.
Министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ сам встречал спикера сената, когда тот спустился на своем персональном лифте, всегда охраняемом полицейскими. Обменявшись приветствиями, они двинулись неторопливыми шагами к столам с «умной техникой». Спикеру показывали роботов, танцующих под гагнамстайл, пластмассовую собаку, способную выполнять команды - почти как настоящая, и даже бионическую руку, которую как заверили школьники, можно всегда починить дома с помощью ножа и отвертки. Еще один старшеклассник предложил Токаеву определить его диагноз с помощью специальной «умной» перчатки.
- Нет. Давай сам, - возразили ему чиновники, вероятно поверив в то, что мальчишка в одно мгновение перескажет их истории болезней.
Старшеклассник надел перчатку сам. Но диагноза гости выставки так и не дождались.
- Молодец, жарайсын! - то и дело хвалил детей спикер.
Информационную систему «Кунделик» на презентационном дисплее министр Ерлан Сагадиев демонстрировал спикеру лично.
- Я каждую оценку могу видеть со своего кабинета. Вообще, в идеале, дальше это будет: ребенок идет в детский сад и у него появляется личный кабинет . Все его оценки, дипломы, аттестаты - все с ним в его личном кабинете . Ни одной бумажки ему не нужно в течение всей жизни, от детского сада до PHD, - пообещал министр.
Сотрудники образовательных учреждений то и дело подлетали к спикеру, соблюдая строгую очередность. Театрально улыбаясь, они тараторили каждый о своем, а потом многословно благодарили за внимание. На их фоне Токаев казался невероятно медлительным и даже каким-то неповоротливым. Для удачных видеокадров имиджмейкеры снабдили его шпаргалкой, на которой были написаны примеры, чтобы он продиктовал их мальчику, умеющему быстро считать в уме. Ребенок отлично справился с заданием, а сам спикер сумел зачитать задание только со второй попытки.
От Токаева не отставал прибывший на общественное слушание аким Павлодарской области Булат БАКАУОВ и действовал этим на нервы телеоператорам, пытающимся всеми возможными способами снять спикера отдельно от акима. Но у них ничего не получалось.
- Что Бакауов делает на этой выставке? - то и дело удивлялись журналисты, ведь от хождения за спикером по пятам воздержались даже депутаты.
Веселой стайкой сенаторы окружили вешалку со школьной формой казахстанского производства, на которой выделялись детские пиджаки с уменьшенной копией их депутатских значков на лацканах и несколько турецких рубашек, происхождение которых никто не заметил.
- Эти пиджаки выпускают сразу со значком. Очень большим спросом пользуются, - рассказывала присутствующим представительница Ассоциации легкой промышленности Казахстана, явно теша самолюбие депутатов.
- А это что такое? Этот орнамент нашу специфику национальную отражает? - спрашивали ее сенаторы, указывая на вышивку пиджака одной из швейных компаний.
- Ну, … это фирменный знак выпускающей компании, - растерялась женщина.
- Почему бы не сделать на пуговицах Байтерек? - с укоризной заметили дамы-сенаторы.
Перед тем как спикер переступил порог зала заседаний на его пути, как бы случайно материализовалась Зинаида САБИТОВА, автор нашумевшего учебника русского языка для учеников 7 класса.
- Я сделала то, что нужно было сделать. И вот этот подход, который принят в этом учебнике, я считаю, что самый правильный подход. Я работала два года в Хельсинском университете, я преподавала и там я поменяла свое сознание, - говорила она Токаеву.
Их диалог длился не долго и чтобы поскорее завершить его, спикер похвалил Сабитову за то, что теперь ее все знают.
- Вот расскажите, вы стали звездой, — усмехнулся Ерлан Сагадиев, хлопая Сабитову по плечу, когда заметил устремившихся к ней тележурналистов, а сам отправился вслед за спикером в зал.
Сабитовой не о чем было переживать. В роли адвокатов авторов новых учебников на этом общественном слушании выступали педагоги из регионов.
Сотрудница одной из петропавловских гимназий Надежда ЗАИЧЕНКО, казалось, могла часами хвалить творчество современных авторов.
- Я уже не говорю о вопросах (в учебниках-А.Б.) , на которые нужно дать ответ. Эти вопросы заставляют задуматься. Ну, вот один из них: почему Снежная Королева решила похитить именно Кая? Мы задумывались когда-нибудь над этим вопросом? А почему? В учебниках русского языка обязательно прописаны цели, которых нужно достигнуть. Это ведь тоже самоанализ. На уроках русского языка в 5-7 классах встречается очень много мотивационных фраз и цитат великих писателей, учёных, классиков, – говорила Заиченко.
Участники общественного слушания говорили не только о похищениях сказочных героев, но и о прозе жизни. Министру Ерлану САГАДИЕВУ наконец-то пришлось признаться в том, о чем казахстанцы и так давно догадывались: ликвидация трехсменки, обещанная правительством доверчивому народу три года назад, не состоится.
Виновных в неисполнении обещаний не обнаружилось. Министр образования и науки указывает лишь на миграцию граждан из регионов в города. В первом полугодии этого года в Астану переехало 45 тысяч человек. Теперь правительство предлагает строить школы в партнерстве с частниками. Но представители бизнеса уже диктуют свои условия. Директор Республиканской ассоциации частных организаций образования Роза САДЫКОВА предложила внести изменения в санитарные и строительные нормы и правила, чтобы школы можно было открывать на первых этажах жилых домов.
- Все требования к СанПиН и СНиП должны быть изменены с учетом безопасности для детей и окружающей среды. Предлагаем сократить площади (территорий школ в нормах и правилах — А.Б.) и разрешить открывать частные школы на первых этажах жилых комплексов, построенных с участием государства, - сказала Садыкова.
Другие гости, не скрывавшие собственную лояльность к происходящим изменениям в сфере образования и озабоченные нравственным воспитанием детей, предлагали создать Школы родителей и привлечь в учебные заведения наставников из числа работавших на выставке ЭКСПО волонтеров. Заместитель акима Астаны Ермек АМАНШАЕВ захотел, чтобы депутаты подумали о возможности введения особенного «столичного социального пакета» для педагогов, чтобы избавить школы Астаны от кадрового дефицита. Спикер верхней палаты парламента в свою очередь, предложил мотивировать учителей госнаградами.
Депутат Нурлан КЫЛЫШБАЕВ ностальгировал по советским методам приобщения детей к труду. Он попросил министра Ерлана Сагадиева рассказать, что делает современная школа в этом направлении.
- У нас есть специальные уроки, на которых мы приобщаем детей к труду, различного вида искусствам. В этом вопросе мы очень сильно надеемся на создаваемые попечительские советы, которые будут все больше участвовать в жизни школы. Не только с точки зрения организации внутренних процессов, но и организации процесса воспитания, походов в музеи в субботний день, летнего досуга. И как это принято во многих странах, именно попечительский совет школы должен заниматься во многом этого рода вопросами, - ответил ему Сагадиев.
Один из сенаторов поинтересовался о возможности введения раздельного обучения, чтобы девочек оградить от мальчиков. Ерлан Сагадиев ответил, что считает это неприемлемым для Казахстана, заметив, что этот вопрос прежде должен быть широко обсужден в обществе.
Подводя итоги, участники общественного слушания пообещали друг другу проводить необходимую работу для улучшения качества среднего образования.
- Я рад, что все прошло так спокойно, - искренне радовался министр Ерлан Сагадиев, окруженный прессой в кулуарах парламента.
Во время интервью глава образовательного ведомства рассказал, что скандал, связанный с новыми учебниками, организовали некие недоброжелатели.
Это не первое публичное заявление о том, что существуют некие лица, организующие кампании, направленные против деятельности Министерства образования и науки и лично против него. В марте этого года юристы МОН обращались с соответствующим заявлением в ДВД Астаны, но злоумышленники так и не нашли.
- Обычно мы стараемся не обращать внимания на такие факты. В этот раз наш юридический департамент почувствовал, что это достаточно организованная работа. В принципе, посоветовались с Министерством внутренних дел РК, написали им заявление с просьбой возбудить уголовное дело и привели факты. Их гораздо больше, чем то, что мы привели. Поэтому мы надеемся, что если организовано, то правоохранительные органы разберутся, найдут. У нас эффективные службы, и виновные будут наказаны, - снова пообещал репортерам Сагадиев.
У интерактивных стендов завершившейся выставки остался увядать так никому и не подаренный букет алых роз. В фойе слышался веселый голос абсолютно довольной жизнью Бырганым Айтимовой.
http://www.ratel.kz/raw/juristy_sagadieva_chujut_zagovor
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