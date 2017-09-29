Родители отправили в Астану петицию про «кукуси» и «бутявки»

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Гость 29 Сентября 2017 в 14:27:20
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НАН куда смотрит?
KapitanNemo 29.09.2017 в 15:23:09 # 633963
Цитата: baglankz от 29.09.2017 14:39:06
Я старался закрывать глаза на весь беспредел творящийся нашими чинушами , я даже как пчелка искал прелестный цветок среди мусорки, стараюсь приносить пользу своему народу в виде отчисления налогов и создавая рабочие места, когда порой даже принимал на работу людей без надлежащей квалификации, малодушничая, чтобы дать хоть какой то заработок гражданину своей Родины, пытаюсь работать на совесть без тонкостей "казахского бизнеса," но что они-чинуши творят с нашими детьми?! Все, решил, уезжаю, хоть на Северный полюс, там хоть белые медведи разумнее будут чем наши "избранники."..надоело
Я старался закрывать глаза на весь беспредел творящийся нашими чинушами , я даже как пчелка искал прелестный цветок среди мусорки, стараюсь приносить пользу своему народу в виде отчисления налогов и создавая рабочие места, когда порой даже принимал на работу людей без надлежащей квалификации, малодушничая, чтобы дать хоть какой то заработок гражданину своей Родины, пытаюсь работать на совесть без тонкостей "казахского бизнеса," но что они-чинуши творят с нашими детьми?! Все, решил, уезжаю, хоть на Северный полюс, там хоть белые медведи разумнее будут чем наши "избранники."..надоело
Согласен.
Рассматриваю вариант частного образования, когда в школе будет формально числиться, а учиться у частных учителей и в собственном оборудованном классе
(по типу лабораторий Старка Железного человека ).
Это будет дорого, но отправлять ребенка в дурдом под названием "средняя школа" не хочется.
Цитата: vladtr от 29.09.2017 14:55:27
НАН куда смотрит?
НАН куда смотрит?
Никуда он не смотрит - потому что ему глубоко похуй на народ.