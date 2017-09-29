Родители отправили в Астану петицию про «кукуси» и «бутявки»

Я старался закрывать глаза на весь беспредел творящийся нашими чинушами , я даже как пчелка искал прелестный цветок среди мусорки, стараюсь приносить пользу своему народу в виде отчисления налогов и создавая рабочие места, когда порой даже принимал на работу людей без надлежащей квалификации, малодушничая, чтобы дать хоть какой то заработок гражданину своей Родины, пытаюсь работать на совесть без тонкостей "казахского бизнеса," но что они-чинуши творят с нашими детьми?! Все, решил, уезжаю, хоть на Северный полюс, там хоть белые медведи разумнее будут чем наши "избранники."..надоело