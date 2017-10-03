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В Казахстане
Под Алматой разбился самолет Ан-28
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danilov 03 Октября 2017 в 21:40:40
3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет
малой авиации Ан-28 Авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.
Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Киргизии,
второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана.
На борту кроме экипажа было два медицинских работника.
Всего на борту с экипажем было пять человек.
Воздушное судно Ан-28 производство «Польша»,
регистрационный номер UP – A2807,
год выпуска 1990 года (27лет),
Максимальный взлетный вес - 5690 кг.
Координаты установлены, сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 03.10.2017 в 22:01:32   # 634684
Ну хоть все живы?
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  Alexy 03.10.2017 в 22:04:35   # 634686
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  almako 03.10.2017 в 22:09:28   # 634688
Этот год бьет все трагичные рекорды....пусть земля пухом...
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  Pole13 03.10.2017 в 22:43:50   # 634698
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  Alexy 03.10.2017 в 23:00:33   # 634706
Этот...
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  старик 03.10.2017 в 23:27:09   # 634716
Двухмоторный, легкий, вроде как неубиваемый. Ошибка пилотирования?
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