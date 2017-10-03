Под Алматой разбился самолет Ан-28

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danilov 03 Октября 2017 в 21:40:40
малой авиации Ан-28 Авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.
Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Киргизии,
второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана.
На борту кроме экипажа было два медицинских работника.
Всего на борту с экипажем было пять человек.
Воздушное судно Ан-28 производство «Польша»,
регистрационный номер UP – A2807,
год выпуска 1990 года (27лет),
Максимальный взлетный вес - 5690 кг.
Координаты установлены, сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.
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Цитата: Пермяк от 03.10.2017 22:01:32
Ну хоть все живы?
Ну хоть все живы?
Нет, все погибли, к сожалению...