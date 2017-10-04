Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Известные казахстанские врачи-профессоры разбились под Алматы: Они летели спасти роженицу в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Октября 2017 в 10:10:31
Стали известны имена врачей, находившихся в упавшем по Алматы самолете санавиации, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.



Как рассказали в ведомстве, вечером 3 октября из Алматы в Шымкент вылетела бригада врачей для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии.

"В 18.39 из Алматы вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолете АН-28 авиакомпании East Wing, согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации. Связь с бортом была потеряна. Самолет найден вблизи Алматы. Обнаружены тела пятерых погибших.

"Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.

Ранее стали известны имена погибших пилотов.

Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании "East Wing". Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи летели на консультацию.

Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestnyie-kazahstanskie-vrachi-professoryi-razbilis-almatyi-327830/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 04.10.2017 в 10:13:26   # 634771
поощрить (6) | покарать
  bozon house 04.10.2017 в 10:14:16   # 634772
Шок. Земля им пухом.
поощрить (3) | покарать
  Денис222 04.10.2017 в 10:32:02   # 634777
Ужасная трагедия. Скорбим. Сочувствую родным и близким.
поощрить (3) | покарать
  гримм 04.10.2017 в 10:35:26   # 634778
Не спроста такие люди выехали, видимо кому то из влиятельных.
поощрить (2) | покарать
  doodles 04.10.2017 в 11:15:16   # 634790
Соболезнования родным...

Один вопрос а что же с роженицей? Неужели одна трагедия повлекла за собой ещё одну не дай Бог.
поощрить | покарать
  Маке0912 04.10.2017 в 12:11:16   # 634808
Иманды болсын
Саболезнуем
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь