Известные казахстанские врачи-профессоры разбились под Алматы: Они летели спасти роженицу в Шымкенте

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danilov 04 Октября 2017 в 10:10:31
Как рассказали в ведомстве, вечером 3 октября из Алматы в Шымкент вылетела бригада врачей для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии.
"В 18.39 из Алматы вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолете АН-28 авиакомпании East Wing, согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации. Связь с бортом была потеряна. Самолет найден вблизи Алматы. Обнаружены тела пятерых погибших.
"Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.
Ранее стали известны имена погибших пилотов.
Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании "East Wing". Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи летели на консультацию.
Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestnyie-kazahstanskie-vrachi-professoryi-razbilis-almatyi-327830/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 04.10.2017 в 10:14:16 # 634772
Один вопрос а что же с роженицей? Неужели одна трагедия повлекла за собой ещё одну не дай Бог.
Саболезнуем