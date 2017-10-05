Казахстанцы из-за безденежья и кредитов продают свои органы в Интернете

Цитата: Jokerkz от

Цитата: MишаМашкевич от

узаконьте. И проблем не будет.

Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.

Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь. узаконьте. И проблем не будет.Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.

Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле

нужно просто это дело взять государству под жёсткий контроль, что бы проверяли что органы люди свои продают будучи в здравом уме и по собственному желанию! - то есть без принуждения или давления со стороны!