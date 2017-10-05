Казахстанцы из-за безденежья и кредитов продают свои органы в Интернете

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 05 Октября 2017 в 10:44:47
В прокуратуре отметили, что люди решаются выставить свои органы на продажу из-за отсутствия работы, безденежья и долгов по кредитам.
В свою очередь, появление информации о сделках по продаже органов в СМИ, которыми в Казахстане законодательно признаны общедоступные Интернет-ресурсы, провоцирует граждан на совершение противозаконных действий.
В нашей стране купля и продажа человеческих органов и тканей является незаконной, в том числе и в интернет-пространстве.
Тем не менее, торговля органами на «черном рынке» процветает.
Как сообщили в облпрокуратуре, в результате проверки сайтов был выявлен Интернет-ресурс, на котором в свободном доступе публиковали объявления по продаже органов.
Решением суда этот сайт был признан незаконным и был заблокирован на территории Казахстана.
Источник: Nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 05.10.2017 в 11:08:35 # 634948
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
Цитата: MишаМашкевич от 05.10.2017 11:08:35
узаконьте. И проблем не будет.
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
узаконьте. И проблем не будет.
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле
Странник 626 05.10.2017 в 13:01:14 # 634990
Цитата: Jokerkz от 05.10.2017 11:26:13нужно просто это дело взять государству под жёсткий контроль, что бы проверяли что органы люди свои продают будучи в здравом уме и по собственному желанию! - то есть без принуждения или давления со стороны!
Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле
Цитата: MишаМашкевич от 05.10.2017 11:08:35
узаконьте. И проблем не будет.
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
узаконьте. И проблем не будет.
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле
Цитата: Странник 626 от 05.10.2017 13:01:14
Цитата: Jokerkz от 05.10.2017 11:26:13нужно просто это дело взять государству под жёсткий контроль, что бы проверяли что органы люди свои продают будучи в здравом уме и по собственному желанию! - то есть без принуждения или давления со стороны!
Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле
Цитата: MишаМашкевич от 05.10.2017 11:08:35
узаконьте. И проблем не будет.
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
узаконьте. И проблем не будет.
Это органы людей, которые даны им от рождения, а по конституции человек сам волен что делать со своим имуществом, активом и т.д.
Наврядли от хорошей жизни люди на это идут. Из-за одного сайта, погода не изменится ведь.
Не в нашей стране, ибо донорами станут становиться не по своей воле
Ни в коем разе...правительству верить, ну его нах..