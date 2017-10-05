Секс-ссылка в учебнике русского языка.

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danilov 05 Октября 2017 в 21:09:40
Скандал с учебниками русского языка в Казахстане продолжаются. На этот раз в центре внимания оказался учебник пятого класса, автором которого также является Зинаида Сабитова. В нем на 19 странице детям предлагают пройти на сайт webotvet.ru.
На этом сайте, кликнув на рубрику «секс», дети могут узнать про разные сексуальные извращения.
Причем вероятность того, что ученик зайдет на данную страницу, достаточно велика, так как в этом возрасте дети весьма любознательны. А увидев запретное слово, малышу непременно захочется на него нажать. Что за этим последует, можно убедиться, взглянув на скрины сайта.
По мнению депутата мажилиса Ирины Смирновой, отсылка на такие сайты говорит только об одном — о недоработке учебников русского языка.
— Честно сказать, я уже устала комментировать ситуацию с этими учебниками.
Министерство образования считает любые мнения, отличающиеся от их, мнениями консерваторов и ретроградов, утверждая, что возмущающиеся люди не желают, чтобы их дети развивались,
— говорит она.
У депутата вызывает тревогу, что ребенок по рекомендациям учебника может выйти на очень неоднозначные тексты.
— От такого детей обычно старается оберегать и общество, и родители. Всегда любой текст, который предлагается учителем, должен носить воспитательный характер: прививать честность, порядочность, уважение к старшим, доброту по отношению к тем, кто слабее. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы должны формировать патриотизм у растущего поколения. Мир меняется, но базовые ценности остаются. И когда сомнительные ссылки появляются в учебниках и начинают предлагаться учителем, это вызывает возмущение. А главное —
это еще раз подтверждает необходимость того, чтобы эти учебники более серьезно и ответственно пересмотрели,
— говорит депутат.
Ирина Смирнова предполагает, что развитие «сексуальной грамотности» у детей не входило в планы МОН РК.
— Я не знаю, хотели ли они развить сексуальную грамотность или случайно это в учебнике оказалось, а авторы не подумали об этом. Но в любом случае, данные учебника должны серьезно перепроверяться. Учебники обязательно должны быть апробированы, а не поставлены на поток.
Хочется порекомендовать министерству образования не искать врагов среди родителей, учителей, а отнестись к ним, как к друзьям, дающим критические, но дельные советы,
— убеждена депутат.
В связи с этим, по ее словам, министерство образования должно теперь дать рекомендации учителям, чтобы те предотвратили получение детьми информации о сексе из рекомендуемого в учебнике ресурса.
— В целом это ужас, тем более в учебниках русского языка. И это перерастает уже в серьезную проблему, требующую решения, — заключает Смирнова.
https://365info.kz/2017/10/seks-ssylka-v-uchebnike-russkogo-yazyka-podtverzhdaet-nedorabotki-avtorov-deputat/
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Все мы гости 05.10.2017 в 21:19:39 # 635100