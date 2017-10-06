В РК намерены обязать обменники раскрывать конечных владельцев

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danilov 06 Октября 2017 в 15:01:42
«В Законопроекте РК „О валютном регулировании и валютном контроле“ в редакции от 12 сентября 2017 года говорится об изменениях, которые затронут обменные пункты. Предполагается, что обменники должны будут иметь специальное разрешение Нацбанка, то есть должны будут пройти аккредитацию. Также регулятор намерен сделать деятельность обменных пунктов более прозрачной. В Проекте Закона РК „О валютном регулировании и валютном контроле“ появился интересный пункт: обменники должны будут раскрывать свои конечных собственников. Аналогичный пункт всегда был в Законе РК „О банках и банковской деятельности“, то есть банки сообщают информацию о своих конечных владельцах», — сообщила Зауре Еспаева.
В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz Зауре Еспаева уточнила, что сейчас обменные пункты «видны как ТОО или ИП, конечных владельцев Нацбанк не видит».
Партнер, глава Евразийской юридической практики PwС Рашид Гайсин уточнил, что в настоящее время Законопроект практически каждую неделю обсуждается на уровне Астаны и Алматы. «Проект Закона РК „О валютном регулировании и валютном контроле“ планируется направить в канцелярию премьер-министра Казахстана до 20 октября 2017 года. Представить законопроект к рассмотрению в парламент планируется к декабрю 2017 года. Соответственно, предполагаемые сроки вступления в силу поправок, если они будут приняты, запланированы в 2019 году. Возможно, это может произойти в январе 2019 года», — заметил эксперт.
https://kapital.kz/finance/63528/v-rk-namereny-obyazat-obmenniki-raskryvat-konechnyh-vladelcev.html
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