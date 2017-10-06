«Мистер Убийца»: казахстанец попросил изменить его фамилию на латинице

В ответе на обращение казахстанца Калмуханбет Нурмуханбетович сообщил, что фамилия и имя в паспорте могут быть написаны в желаемой транскрипции.А как быть с "заебис"?
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bozon house 06 Октября 2017 в 17:15:46
Мужчина отмечает, что его такое обращение звучит оскорбительно.
Более того, как сообщил Василий Хилл, в странах, где английский не столь распространен, его фамилию читаю как «Кхилл». Постоянное коверканье его имени никак не радует казахстанца.
В связи с вышеизложенным, мужчина попросил изменить написание его фамилии в паспорте в соответствии со стандартом ISO 9 system A. Он подразумевает замену кириллической буквы «х» на латинскую «h».
В пример Василий Хилл привел множество знаменитых личностей, фамилия которых звучит, как и его, и пишется без «h». Это английский комический актер Бенни Хилл — Benny Hill, писатель Наполеон Хилл — Napoleon Hill, режиссер Джеймс Хилл — James Hill и многие другие.
Quote:
В ответе на обращение казахстанца Калмуханбет Нурмуханбетович сообщил, что фамилия и имя в паспорте могут быть написаны в желаемой транскрипции.
Для этого ему необходимо обратиться в ЦОН с письменным заявлением и документами, подтверждающими возможность иного написания данных. Этими документами могут быть национальный паспорт иностранца, приглашение-вызов, свидетельство о браке, научные труды, монограммы.
NUR.KZ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 06.10.2017 в 20:59:04 # 635389
Цитата: старик от 06.10.2017 19:28:32
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В ответе на обращение казахстанца Калмуханбет Нурмуханбетович сообщил, что фамилия и имя в паспорте могут быть написаны в желаемой транскрипции.А как быть с "заебис"?
Сначало нужно найти человека с такой фамилией