Cоветские СНиПы в Казахстане полностью отменят до конца 2019 года

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едридмадрид 08 Октября 2017 в 11:45:13
По словам вице-министра по инвестициям и развитию РК Романа Скляра, советские стандарты будут заменены еврокодами.
Казахстан с 2010 года начал планомерную работу по переходу на еврокоды в строительстве. Реформа затрагивает систему технического регулирования строительной отрасли РК, охватывающей все ее компоненты - нормативно-техническую и правовую базы, системы контроля и надзора, оценки соответствия и ценообразование.
«До конца текущего года будут отменены советские СНиПы (186 ед.), разработанные до 1992 года по общестроительным вопросам. Оставшиеся СНиПы Казахстан (разработанные в период 1992-2010 годов) (70 ед.) планирует отменить до конца 2019 года, после реализации необходимых мероприятий по переходу на еврокоды. Во внедрении еврокодов мы ориентируемся на международный опыт, но и не забываем свой. Переход на еврокоды не говорит о том, что это усложнит жизнь строительной сферы, наоборот, даст дополнительные возможности. Есть необходимость прийти к единым стандартам и улучшению. У нас есть свои особенности, которые отражаются в национальных приложениях»,- сообщил Роман Скляр на презентации внедрения еврокодов в Казахстане площадке НПП «Атамекен».
Советник генерального директора АО «КазНИИСА» Миркен Абаканов рассказал, что еврокоды охватывают все основные строительные материалы (бетон, сталь, дерево, камень/кирпич, алюминий), практически все области проектирования конструкций (основы проектирования конструкций, все виды нагрузок, воздействие пожара, геотехнику, сейсмостойкость), широкий спектр типов конструкций (здания, мосты, башни и мачты, силосы и т. д.) и распространяются на проектирование всех типов зданий и сооружений.
Несмотря на то, что еврокоды формально введены с июля 2015 года, они действуют параллельно со старыми нормами. Всерьез о еврокодах заговорили только сейчас, когда настала пора отменять советские СНиПы.
«Сегодня задача «Атамекена» - максимально подключить строительное бизнес-сообщество к процессу внедрения еврокодов, чтобы ни для кого к 2020 году это не было неожиданностью, поэтому уже сейчас началась активная информационная работа», - пояснил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ельдос Рамазанов.
На презентации собрались представители более 200 строительных компаний. Бизнесмены задавали волнующие их вопросы. Например, о готовности госорганов проводить аккредитацию лабораторий по евростандартам.
«Наши органы имеют международную форму аккредитации, учитывая, что еврокоды охватывает большую сферу. Сейчас ответить трудно, но фактически работа начата, и через полгода Казахстан сможет аккредитовывать в полной мере», - прокомментировал вопрос генеральный директор АО «КазНИИСА» Бегман Кульбаев.
«Нам нужно думать на опережение, а именно - готовить, переобучать специалистов по проектированию. Отмечу, что обучение не заканчивается только проектировщиками, далее обучение должны пройти строители, представители технического надзора и инжиниринговых компаний», - добавил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ельдос Рамазанов.
Приобрести и ознакомиться с нормативными документами можно на сайте подведомственной структуры Комитета по техрегулированию. А уполномоченные органы и бизнесмены продолжают обсуждение нюансов внедрения строительных еврокодов.
http://www.inform.kz/ru/covetskie-snipy-v-kazahstane-polnost-yu-otmenyat-do-konca-2019-goda_a3072363
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