Самолет компании Air Astana вернулся в аэропорт Алматы по техническим причинам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Октября 2017 в 12:01:21
«Самолет, выполнявший сегодня рейс KC863 Алматы-Актобе, вылетел по расписанию в 10:35 минут. По технической причине командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, а также для того, чтобы избежать большей задержки из-за отсутствия технической поддержки в Актобе», - сказал Абдрахимов.
В 2016 году пилоты Air Astana 92 раза изменили плана полета, дважды – по техническим причинам. В 2017 году имели место 34 подобных случая, один раз причиной послужили технические неполадки.
https://vlast.kz/novosti/25147-samolet-kompanii-air-astana-vernulsa-v-aeroport-almaty-po-tehniceskim-pricinam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате