Родители казахстанских школьников собирают подписи под петицией против новых учебников

Петиция уже давно ходит. Я давно подписал. Наберите просто "подписать петицию против учебников", сейчас некогда поискать ссылку. Но министр заявил, что под этой петицией нет ни одной настоящей подписи, дескать, протестуют 20 отсталых родителей. Как же я хочу избавиться от этого долбо.ба! Любым способом