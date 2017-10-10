Родители казахстанских школьников собирают подписи под петицией против новых учебников

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danilov 10 Октября 2017 в 10:07:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Такое впечатление, что эти учебники для обучения родителей, а не для первоклашек. Задумка типа в том, чтобы родители совместно с ребенком разбирали домашнее задание. В котором:
1) Нужно, что то написать в задании. При том, что в первом классе дети даже писать не умеют.
2) Нужно придумать значения и вставить их в клеточки (типа сканворда). При том, что не все взрослые додумываются до того, что туда нужно вписать.
и т.д.
Кроме того, я возмущен тем, что родители после изнурительного рабочего дня должны сидеть с ребенком и делать домашнее задание вместо него. Вопрос - зачем тогда школа? Зачем тогда преподаватели? Нет, домашнее задание должно быть, но оно должно быть для ребенка, а не для родителей. Как это было в наши времена.
Кроме того, отменили систему оценок. Как теперь учителю обозначать уровень знания моего ребенка? Да НИКАК. Учитель теперь словесно может рекомендовать родителю обратить внимание на ту или иную проблематику.
Поэтому с удовольствием подписал бы еще одну петицию, чтобы урода (морального) придумавшего такую программу обучения вообще уволили и никогда не допускали к образованию.
Создается впечатление, что наше последующее поколение хотят сделать полностью тупым.
bozon house 10.10.2017 в 11:27:09 # 636088
Freeman_kep 10.10.2017 в 13:51:58 # 636129
Цитата: Софруджу от 10.10.2017 11:28:14
Петиция уже давно ходит. Я давно подписал. Наберите просто "подписать петицию против учебников", сейчас некогда поискать ссылку. Но министр заявил, что под этой петицией нет ни одной настоящей подписи, дескать, протестуют 20 отсталых родителей. Как же я хочу избавиться от этого долбо.ба! Любым способом
Петиция уже давно ходит. Я давно подписал. Наберите просто "подписать петицию против учебников", сейчас некогда поискать ссылку. Но министр заявил, что под этой петицией нет ни одной настоящей подписи, дескать, протестуют 20 отсталых родителей. Как же я хочу избавиться от этого долбо.ба! Любым способом
За ним бесконечная очередь таких же """", купивших место! Ничего не изменится. Рыба гниет с Елбасы