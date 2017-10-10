Отопительный коллапс

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Гость 10 Октября 2017 в 12:56:32
С подключением тепла не задалось с самого начала. Лишь 25 сентября вышло постановление городского акимата, а к этому времени все уже изрядно померзли. Энергетики обещали завершить кампанию за две недели. И уже тогда эти сроки казались совершенно ненормальными: на улице холодало с каждым днем. Однако даже спустя обещанные 14 дней без тепла остаются детские сады, школы и жилые многоэтажки.
При этом, по утверждению энергетиков, сейчас город подключен полностью! А батареи холодные, мол, потому, что давления недостаточно. В октябре город пришлось подключать по временным линиям! На основных не успели закончить ремонт.
- Петропавловские тепловые сети принадлежат частным лицам, - объяснил журналистам замакима Северо-Казахстанской области Антон ФЕДЯЕВ. - Поэтому процент реконструкции очень низкий, ведь частник закладывает эти расходы в тариф, а бесконечно его повышать нельзя. В 2013 году мы дошли до 88% износа магистральных сетей. И в этом году нам удалось привлечь дешевые кредиты Банка реконструкции и развития. Проект нужно завершить за один год. Мы понимали, что перейдем на октябрь, но лучше испытывать неудобства осенью, чем оказаться без тепла зимой!
Впрочем, рванули ветхие петропавловские сети и не дожидаясь экстремальных морозов: на прошлой неделе при плюсовой температуре. Фонтаном горячей воды подмыло грунт прямо на проезжей части. В яму угодили два автомобиля, один выбрался сам, а второй пришлось доставать с помощью спецтехники. В результате этой аварии снова отключили от тепла почти полгорода. Порыв ликвидировали лишь через двое суток!
В общем, люди мерзли везде - кто по причине аварии, кто из-за незавершенного ремонта. В нескольких школах и детских садах за свой счет вынуждены были покупать насосы, чтобы хоть как-то увеличить давление в системе. Но значительно поднять температуру в помещениях так и не удалось.
Впрочем, как заявил на экстренном совещании в областном акимате глава Петропавловска Марат ТАСМАГАНБЕТОВ, ситуация под контролем, идет регулировка температур, а все ремонты закончатся уже на этой неделе. Кстати, в здание горакимата тепло уже давно подали. А вот областной подключили только в субботу. Так что оттуда ситуация смотрелась совсем по-другому.
- Вы объясняете это тем, что деньги на ремонт были выделены банком только в июле, но ведь это не проблема, - возмутился аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Мы спросили людей, живущих в домах неподалеку от ремонтируемых участков, они говорят, что работы проводились будто бюджетными организациями - с 9 до 18 часов. И только после соответствующих внушений работы начали проводить круглосуточно. Все это говорит о халатном отношении к своим обязанностям лиц, которые должны это контролировать!
В итоге выговор получили и аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов, и замакима области Антон Федяев, а начальнику управления ЖКХ объявили о неполном служебном соответствии.
А вот сделают ли какие-то оргвыводы в частной компании-монополисте - большой вопрос. Вся энергетика в Петропавловске в ведении АО “Севказэнерго”: и ТЭЦ, и теплосети, и распределительные электросети, и отдельная компания “Севказэнергосбыт”, которая занимается сбором денег. Счета за электричество в сентябре уже бьют все рекорды. Да и за тепло, которое подключено, но никто этого не заметил из-за низкого давления, тоже насчитают по полной.
Хозяину провалившегося в яму автомобиля, правда, обещали выплатить компенсацию. Но прежде, как заявил директор теплосетей Игорь РЫБАС, “будем разбираться, как он вообще туда попал, а сумму определит экспертиза. Ущерба здоровью там нет, водитель не обварился, он выбрался через заднюю дверь”.
Ульяна АШИМОВА, фото автора и из социальных сетей, Петропавловск
http://www.time.kz/articles/territory/2017/10/09/otopitelnij-kollaps