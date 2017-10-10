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В Казахстане
Латиница. Сбор мнений продолжается
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danilov 10 Октября 2017 в 22:34:17
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Dior
10.10.2017 в 22:53:33
# 636288
заняться не чем
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старик
10.10.2017 в 22:55:37
# 636289
Кому интересны наши мнения? Решения о переходе на латиницу приняты на всех уровнях, поздно пить "Боржоми"!
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