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В Казахстане
Латиница. Сбор мнений продолжается
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danilov 10 Октября 2017 в 22:34:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 10.10.2017 в 22:53:33   # 636288
заняться не чем
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  старик 10.10.2017 в 22:55:37   # 636289
Кому интересны наши мнения? Решения о переходе на латиницу приняты на всех уровнях, поздно пить "Боржоми"!
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