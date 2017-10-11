В Казахстане прошли одиночные акции протеста против повышения цен на топливо

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гримм 11 Октября 2017 в 08:53:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вряд ли возымеет эффект. Если только негативный в адрес участников со стороны правоохранительных органов.
MишаМашкевич 11.10.2017 в 11:46:42 # 636391
Цитата: Mikado от 11.10.2017 11:33:23
Это называется: "Напугали ежа голой *опой".
Вряд ли возымеет эффект. Если только негативный в адрес участников со стороны правоохранительных органов.
Это называется: "Напугали ежа голой *опой".
Вряд ли возымеет эффект. Если только негативный в адрес участников со стороны правоохранительных органов.
не правильно думаете. Эти люди мирно! единично, НЕ массово показывают свой протест, на что имеют полное юридической право. Разве повышение цен на бензин не касается каждого? Или это прерогатива решать повышать или нет министра? Все мы потребители, граждане этой страны. Мы имеем право задавать вопросы, хотя бы пытаться защищать свои права за купленным нами товар.
А уже думают пускай сами. За что мы им плотим оклад? Если каждый год, одно и тоже, одно и тоже итак из года в год.
Freeman_kep 11.10.2017 в 12:02:52 # 636398
- Что правда в стране бензин закончился?
Отвечаю:
- Да, есть перебои с горючкой.
Он в ответ:
- Хорош тогда коней жрать, могут пригодиться скоро.