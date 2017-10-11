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В Казахстане
В Казахстане прошли одиночные акции протеста против повышения цен на топливо
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гримм 11 Октября 2017 в 08:53:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 11.10.2017 в 11:33:23   # 636385
Это называется: "Напугали ежа голой *опой".
Вряд ли возымеет эффект. Если только негативный в адрес участников со стороны правоохранительных органов.
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  MишаМашкевич 11.10.2017 в 11:46:42   # 636391
Цитата: Mikado от 11.10.2017 11:33:23
Это называется: "Напугали ежа голой *опой".
Вряд ли возымеет эффект. Если только негативный в адрес участников со стороны правоохранительных органов.

не правильно думаете. Эти люди мирно! единично, НЕ массово показывают свой протест, на что имеют полное юридической право. Разве повышение цен на бензин не касается каждого? Или это прерогатива решать повышать или нет министра? Все мы потребители, граждане этой страны. Мы имеем право задавать вопросы, хотя бы пытаться защищать свои права за купленным нами товар.
А уже думают пускай сами. За что мы им плотим оклад? Если каждый год, одно и тоже, одно и тоже итак из года в год.

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  vvka 11.10.2017 в 11:58:53   # 636395
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  Freeman_kep 11.10.2017 в 12:02:52   # 636398
Каждый год почти кто-то призывает не заправляться, но выходы у многих тупо нет, нужно работать, машины на протестах не ездят. У всех семьи, дети, и там понимают это - что хоть в десять раз поднимут, мы будем покупать! Машина меньше кушать не станет, мы кушать меньше станем
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  гримм 11.10.2017 в 12:14:24   # 636401
Друг пишет из-зарубежа:
- Что правда в стране бензин закончился?
Отвечаю:
- Да, есть перебои с горючкой.
Он в ответ:
- Хорош тогда коней жрать, могут пригодиться скоро.

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