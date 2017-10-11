Студент-медик умер в вузе от приступа астмы

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Гость 11 Октября 2017 в 14:08:04
Трагедия произошла 5 октября перед началом Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Западно-Казахстанского госудаственного медицинского университета им. Марата Оспанова. В конференции участвовали академики РАМН и НАН РК, руководители медицинских вузов Казахстана, представители вузов из США, Швеции, Италии, Польши. Но больше всего на ней, пожалуй, ждали главного гостя - акима Актюбинской области Бердыбека САПАРБАЕВА.
Для него должен был выступить студенческий хор. Около часа дня, за час до приезда акима области, участники хора пришли для того, чтобы подготовиться к выступлению. Есет НУРДАУЛЕТ (на фото), студент 2-го курса группы 217 А, пошёл в туалет.
Там 19-летнему парню стало плохо: у него начался приступ астмы, и он упал. Сколько он там находился, неясно, но очевидцы утверждают, что недолго - минут пять. Студент, который нашёл Есета, попытался оказать ему первую помощь, позвал врачей клиники медуниверситета, которые дежурили на мероприятии, вызвали «скорую», но, увы, спасти молодого человека не удалось.
- Это очень большое горе для нас. Поймите, студент состоял на учёте у врача, получал необходимое лечение. В момент приступа у него не было с собой ингалятора. Мы делали всё возможное, чтобы спасти ему жизнь. Наши врачи пытались его реанимировать, «скорая». Мы очень сожалеем о случившемся. Мы выразили свои соболезнования родителям парня, оказали материальную помощь. Он был отличником, до поступления к нам учился в Назарбаев интеллектуальная школа, - рассказал Ratel.kz проректор по учебно-воспитательной работе медуниверситета Талгар АБИЛОВ.
В соцсетях студенты вуза негодуют по поводу смерти Есета. Они обвиняют руководство учебного заведения в чёрствости и бездушии и подозревают в том, что оно попыталось скрыть тело студента, чтобы не портить праздничный настрой меропритятия и не получить нагоняй от акима области.
Один из студентов разместил в ВКонтакте гневный пост (стиль автора сохранен).
«Хочу высказаться. Крик души. Вот не понимаю, как такое возможно?! Все умы, профессора, академики страны, которые пришли на конференцию, тупо не смогли помочь нашему товарищу Есету. Может, даже не знали они об этом. Всё перед глазами, "скорая помощь", дефибриллятор, крики, слёзы. Всему вина халатность врачей. У которых не было дефибриллятора. Только потом принесли. Даже после случившегося, когда мы потеряли товарища, они хотели спрятать тело в общаге, понимаете? Карл, в общаге, чтобы аким не увидел, чтобы другие из акимата не увидли труп студента. А скорую машину загнали в угол....У деканата вообще души нету. У всех склерозные сердца... Ведь цель конференции - это обмен опытом, узнать новое, чтобы спасти ещё больше жизней. Но зачем нам эти конференции, если мы не можем даже оказать первую медицинкую помощь. Все должны знать правду... ».
Талгар Абилов, комментируя этот пост, сказал, что тело студента никто и не думал прятать.
- Мы вызвали полицию, нам сказали, чтобы мы до приезда криминалистов тело не трогали и не переносили. А дефибриллятор в той ситуации, к моменту приезда «скорой», уже ничем бы не помог, - сказал проректор.
По иронии судьбы в пресс-релизе, который разослала об этой конференции пресс-служба областного акимата, говорилось, что министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ поздравил участников конференции посредством видеосвязи. Министр отметил высокий уровень профессионализма актюбинских врачей.
Фото из социальных сетей.
http://www.ratel.kz/raw/student_medik_umer_v_vuze_ot_pristupa_astmy
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Freeman_kep 11.10.2017 в 14:37:15 # 636420