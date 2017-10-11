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В Казахстане
Военнослужащим будет невыгодно разводиться.
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Гоги80 11 Октября 2017 в 23:52:11
Депутаты мажилиса парламента РК одобрили в первом чтении поправки по вопросам жилищных отношений, предусматривающие жилищные выплаты военнослужащим. При обсуждении законопроекта депутатов заинтересовал вопрос, как будут осуществляться выплаты супругам военнослужащих в случае развода, передает корреспондент Zakon.kz.

На этот счет заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров в шутку заметил, что «кто в доме хозяин, тому и будут» выплачивать.

Также мажилисмены поинтересовались, кому достанутся выплаты при разводе в случае, если оба супруга будут являться военнослужащими.

«На самом деле, в жизни бывает всякое, в случае развода супруге военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все те выплаты, которые произведенные до расторжения брака являются имуществом, нажитым совместным путем и будут делиться на общих основаниях, поэтому сейчас военнослужащим не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат», - сказал Т. Мухтаров.

Он напомнил, что основной целью поправок является обеспечение жильем всех нуждающихся военнослужащих.

«Это сейчас Талгат Сабитович месседж отпустил в общество - выходите замуж за военных, они приказом все будут делать», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Источник: zakon.kz
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  KAN13 12.10.2017 в 01:25:59   # 636543

Очередная чушь .
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