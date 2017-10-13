МОН объяснил, какие олимпиады дают преимущества при поступлении в ВУЗы

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Гоги80 13 Октября 2017 в 07:19:14
По данным министерства образования и науки в последнее время участились случаи проведения различными организациями платных интеллектуальных мероприятий и турниров научно-исследовательского характера среди старшеклассников. Многие родители, полагая, что победы в олимпиадах могут оказаться важными для получения образовательных грантов в вузы, изыскивают средства и поощряют детей к участию.
"Однако родители, ученики и учителя должны знать, что в нашей стране координация работ по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей, проведение интеллектуальных мероприятий по общеобразовательным предметам республиканского и международного уровней (турниры, фестивали, научные соревнования и олимпиады по общеобразовательным предметам) осуществляется республиканским научно-практическим центром "Дарын". Все интеллектуальные мероприятия проводятся только на бесплатной основе", — отметили в пресс-службе центра.
В "Дарыне" предупредили, что перечень республиканских и международных олимпиад и научных соревнований по общеобразовательным предметам утверждается приказом министра образования и науки Казахстана.
Помимо этого, частные организации, которые проводят платные олимпиады, включают в них сомнительные вопросы.
"Вызывают сомнения и вопросы родителей по поводу уровня и качества предлагаемых задач, не говоря уже о безграмотном написании заданий: "Если к двузначному цифру прибавить", "Обозначьте хвойных пород деревьев", "Айжан умножить на определеннную цифру…", "На поку (л пропущена) поставить пять книг" и таких примеров много", — приводят пример в "Дарыне".
Родители вправе оплачивать участие детей в любых олимпиадах, со своей стороны центр "Дарын" призывает быть более бдительными при выборе подобного рода интеллектуальных мероприятий с участием школьников и понимать, насколько они необходимы и способны принести реальную пользу детям.
Источник: Sputnik Казахстан