Казахстанским госслужащим могут разрешить смартфоны.

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Гоги80 16 Октября 2017 в 14:53:35
"Да, конечно, цифровизация требует мобильности. Этот вопрос, наверное, будет в купе рассматриваться, скорее всего", - сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса РК.
Ранее Ахметжанов заявил, что цифровизация нужна для общества, а не для удобства следователей. В то же время в МВД РК заявили о слабой технической оснащенности органов внутренних дел для перехода к системе электронного расследования.
Напомним, в марте 2016 года был введен запрет в зданиях всех госорганов на использование мобильных устройств (смартфоны, планшеты, смарт-часы) сотрудниками и посетителями госоргана. Эта мера была введена в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 16.10.2017 в 15:19:24 # 637330
Цитата: shlenchak от 16.10.2017 15:12:39
Ахахах обожаю эту страну ввести закон чтобы его отменить потом))
Ахахах обожаю эту страну ввести закон чтобы его отменить потом))
Дружище, ты не прав!
Найди отличие:
В связи с развитием цифровизации уголовного и административного процессов, рассматривается вопрос разрешения госслужащим пользоваться смартфонами
Напомним, в марте 2016 года был введен запрет в зданиях всех госорганов на использование мобильных устройств сотрудниками и посетителями госоргана.
Заметь, что об использовании электронных устройств посетителями, ничего не говорится.