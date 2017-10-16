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В Казахстане
Казахстанским госслужащим могут разрешить смартфоны.
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Гоги80 16 Октября 2017 в 14:53:35
В связи с развитием цифровизации уголовного и административного процессов, рассматривается вопрос разрешения госслужащим пользоваться смартфонами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Да, конечно, цифровизация требует мобильности. Этот вопрос, наверное, будет в купе рассматриваться, скорее всего", - сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса РК.

Ранее Ахметжанов заявил, что цифровизация нужна для общества, а не для удобства следователей. В то же время в МВД РК заявили о слабой технической оснащенности органов внутренних дел для перехода к системе электронного расследования.

Напомним, в марте 2016 года был введен запрет в зданиях всех госорганов на использование мобильных устройств (смартфоны, планшеты, смарт-часы) сотрудниками и посетителями госоргана. Эта мера была введена в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp.

Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 16.10.2017 в 15:12:39   # 637329
Ахахах обожаю эту страну ввести закон чтобы его отменить потом))
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  Nightwalker 16.10.2017 в 15:19:24   # 637330
ДБЬ
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  titus 16.10.2017 в 15:22:18   # 637332
Отменять надо, бороться надо с утечками, а не смартфоны запрещать
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  ГОРЫНЫЧ 16.10.2017 в 15:33:02   # 637334
Цитата: shlenchak от 16.10.2017 15:12:39
Ахахах обожаю эту страну ввести закон чтобы его отменить потом))

Дружище, ты не прав!
Найди отличие:
В связи с развитием цифровизации уголовного и административного процессов, рассматривается вопрос разрешения госслужащим пользоваться смартфонами

Напомним, в марте 2016 года был введен запрет в зданиях всех госорганов на использование мобильных устройств сотрудниками и посетителями госоргана.

Заметь, что об использовании электронных устройств посетителями, ничего не говорится.
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  ss720 16.10.2017 в 16:26:37   # 637340
а они и не собирались их отдавать
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  Sandy 16.10.2017 в 17:18:58   # 637349
Опять 25 ну вроде же хорошо начиналось
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