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В Казахстане
В стране остаются граждане, которые никогда не получали казахстанский паспорт
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danilov 15 Декабря 2017 в 17:28:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 15.12.2017 в 17:56:09   # 649677
Я конечно глубоко уважаю труд общественных организации, но у меня всегда возникает вопрос когда вижу разные должности у людей. Например:
Президент ТОО,вице президент, Председатель правление президиума ТОО, АО или еще чего-та.
Зачем?
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  KAN13 15.12.2017 в 18:06:04   # 649679

Как зачем ? , для понтов .
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  Софруджу 15.12.2017 в 18:44:10   # 649689
Полумаешь, я жил с советским паспортом до самой последней возможности, а родителей так и хоронил с паспортами СССР
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  Софруджу 15.12.2017 в 18:46:38   # 649690
Что касается невозможности записи детей в школу, пусть на своём портале наведут порядок. Мне трое этим летом жаловались, что не могут записать, т.к. их ребёнок не считается их ребёнком. Их гоняли в ЦОН за справкой, а в ЦОНе крутили пальцем у виска
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  Рамзес 15.12.2017 в 20:11:54   # 649709
А как они пособие получают ,без документов то ?Плохо миграциока работает.
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  КЕДЫ 15.12.2017 в 21:16:45   # 649724
что за новое словечко - кейс? постоянно слышу в разных совершенно ситуациях . даже тут- 1:39
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  Мура45 15.12.2017 в 21:54:13   # 649730
Цитата: КЕДЫ от 15.12.2017 21:16:45
что за новое словечко - кейс? постоянно слышу в разных совершенно ситуациях . даже тут- 1:39

Кейс, кластер, логистика, секвестр и прочая хрень. На все эти словечки новомодные есть прекрасные аналоги на русском, пусть даже и заимствованные когда-то.
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