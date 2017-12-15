В стране остаются граждане, которые никогда не получали казахстанский паспорт

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danilov 15 Декабря 2017 в 17:28:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 15.12.2017 в 17:56:09 # 649677
Президент ТОО,вице президент, Председатель правление президиума ТОО, АО или еще чего-та.
Зачем?
Как зачем ? , для понтов .
Цитата: КЕДЫ от 15.12.2017 21:16:45
что за новое словечко - кейс? постоянно слышу в разных совершенно ситуациях . даже тут- 1:39
что за новое словечко - кейс? постоянно слышу в разных совершенно ситуациях . даже тут- 1:39
Кейс, кластер, логистика, секвестр и прочая хрень. На все эти словечки новомодные есть прекрасные аналоги на русском, пусть даже и заимствованные когда-то.