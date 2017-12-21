На вопрос о наличии паразитов в суши ответили в Минздраве РК.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 21 Декабря 2017 в 07:37:41
Так, в ведомстве прокомментировали вопрос о том, связано ли потребление суши с заражением паразитами. В Минздраве также дали рекомендации о том, как избежать попадания паразитов в организм.
"Для предупреждения заражения паразитарными заболеваниями необходимо соблюдать осторожность при покупке продуктов и приготовлении пищи, подвергать ее достаточной термической обработке. Лучше покупать овощи или фрукты, а также другие продукты, которые были выращены или изготовлены там, где соблюдаются санитарные нормы. Сырые овощи и фрукты перед употреблением следует хорошо вымыть", - сообщили в ведомстве.
Рекомендуется всегда тщательно мыть руки моющим средством.
"Не позволяйте детям брать в рот грязь, песок или подбирать что-то с земли. Постельное и другое белье должно быть чистым. Почаще делайте влажные уборки. Если в доме содержится животное, например, собака, тщательно вымойте лапы после прогулки, протрите шерсть. Не ходите в грязной обуви по дому. Если заболел один член семьи, стоит проверить и всех остальных. Если вы путешествуете или едите в общественных местах, то меры предосторожности следует усилить", - комментируют специалисты.
Также сообщается, что вопросами паразитологии в Казахстане занимаются врачи-инфекционисты. Их готовят медицинские вузы, такие врачи работают во всех областях и городах Казахстана.
"Паразитарные заболевания включают в себя целую группу заболеваний (эхинококкоз, альвеококкоз, трихинеллез, аскаридоз, трихинеллез, энтеробиоз, тениаринхоз, трихоцефалез, дирофиляриоз, дерматомикозы, лямблиоз, токсоплазмоз и другие), которые зачастую протекают бессимптомно, в результате чего для ответа на ваш вопрос "Сколько казахстанцев имеют паразитов в организме", необходимо провести сплошное обследование населения на наличие паразитов, что не представляется возможным. В целом по Казахстану регистрируется около 230-250 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что лабораторную диагностику паразитарных заболеваний осуществляют лаборатории, имеющие разрешение на осуществление лабораторных исследований (государственные и частные).
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
По прививкам тоже информацию родителям заранее дают.
По профилактике гельминтозов, насколько помню, тоже заранее ставили в известность и делали рассылку в группах вацап или писали смс. А вот насчёт выявленных фактах заболеваний не помню, видимо не афишировали.
Вы наверное правы, вам виднее, у меня детей маленьких нет. Просто раньше практически поголовно дети в сады ходили, а сейчас наверное процентов 40-50? сужу по окружению, кто-то с бабушкой, кто-то с няней, кто-то домохозяйка... да и давненько мне ничего по этой тематике на глаза не попадалось...
Цитата: GoodZone от 21.12.2017 09:02:18
А вот мне интересно, где у нас может бесплатно обследоваться и получить консультацию по наличию и лечению этих заболеваний простой смертный? Ведь не секрет, что хоть раз в жизни этим болели все, правда многие даже не подозревают, что являются носителями... а уж о вреде такого сожительства вообще мало информации, раньше в этом направлении работали на опережение, даже в дет.садах все это проявлялось и выявлялось, плакаты висели, сейчас же многие родители не знают, что их ребенок на завтрак ел...
А вот мне интересно, где у нас может бесплатно обследоваться и получить консультацию по наличию и лечению этих заболеваний простой смертный? Ведь не секрет, что хоть раз в жизни этим болели все, правда многие даже не подозревают, что являются носителями... а уж о вреде такого сожительства вообще мало информации, раньше в этом направлении работали на опережение, даже в дет.садах все это проявлялось и выявлялось, плакаты висели, сейчас же многие родители не знают, что их ребенок на завтрак ел...
Бесплатно неее такое не слышал. Платно да.
Под особый контроль берут те семьи (на бумаге, по крайней мере), у которых имеется живность.
Про профилактику тубика умолчу. Похлеще, чем при Союзе.