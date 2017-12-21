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В Казахстане
На вопрос о наличии паразитов в суши ответили в Минздраве РК.
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Гоги80 21 Декабря 2017 в 07:37:41
В 2017 году случаев паразитарных заболеваний, связанных с употреблением суши, не зарегистрировано. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Так, в ведомстве прокомментировали вопрос о том, связано ли потребление суши с заражением паразитами. В Минздраве также дали рекомендации о том, как избежать попадания паразитов в организм.

"Для предупреждения заражения паразитарными заболеваниями необходимо соблюдать осторожность при покупке продуктов и приготовлении пищи, подвергать ее достаточной термической обработке. Лучше покупать овощи или фрукты, а также другие продукты, которые были выращены или изготовлены там, где соблюдаются санитарные нормы. Сырые овощи и фрукты перед употреблением следует хорошо вымыть", - сообщили в ведомстве.

Рекомендуется всегда тщательно мыть руки моющим средством.

"Не позволяйте детям брать в рот грязь, песок или подбирать что-то с земли. Постельное и другое белье должно быть чистым. Почаще делайте влажные уборки. Если в доме содержится животное, например, собака, тщательно вымойте лапы после прогулки, протрите шерсть. Не ходите в грязной обуви по дому. Если заболел один член семьи, стоит проверить и всех остальных. Если вы путешествуете или едите в общественных местах, то меры предосторожности следует усилить", - комментируют специалисты.

Также сообщается, что вопросами паразитологии в Казахстане занимаются врачи-инфекционисты. Их готовят медицинские вузы, такие врачи работают во всех областях и городах Казахстана.

"Паразитарные заболевания включают в себя целую группу заболеваний (эхинококкоз, альвеококкоз, трихинеллез, аскаридоз, трихинеллез, энтеробиоз, тениаринхоз, трихоцефалез, дирофиляриоз, дерматомикозы, лямблиоз, токсоплазмоз и другие), которые зачастую протекают бессимптомно, в результате чего для ответа на ваш вопрос "Сколько казахстанцев имеют паразитов в организме", необходимо провести сплошное обследование населения на наличие паразитов, что не представляется возможным. В целом по Казахстану регистрируется около 230-250 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что лабораторную диагностику паразитарных заболеваний осуществляют лаборатории, имеющие разрешение на осуществление лабораторных исследований (государственные и частные).

Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 21.12.2017 в 09:02:18   # 650462
А вот мне интересно, где у нас может бесплатно обследоваться и получить консультацию по наличию и лечению этих заболеваний простой смертный? Ведь не секрет, что хоть раз в жизни этим болели все, правда многие даже не подозревают, что являются носителями... а уж о вреде такого сожительства вообще мало информации, раньше в этом направлении работали на опережение, даже в дет.садах все это проявлялось и выявлялось, плакаты висели, сейчас же многие родители не знают, что их ребенок на завтрак ел...
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  Мура45 21.12.2017 в 09:46:38   # 650473
Гудзон, и сейчас в детсадах постоянно обновлённое меню "на сегодня" имеется. Что в детсаде возле Водоканала, что в садике на Студенческом.
По прививкам тоже информацию родителям заранее дают.
По профилактике гельминтозов, насколько помню, тоже заранее ставили в известность и делали рассылку в группах вацап или писали смс. А вот насчёт выявленных фактах заболеваний не помню, видимо не афишировали.
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  GoodZone 21.12.2017 в 09:53:47   # 650474
Мура45 21.12.2017 в 09:46:38 # 650473
Вы наверное правы, вам виднее, у меня детей маленьких нет. Просто раньше практически поголовно дети в сады ходили, а сейчас наверное процентов 40-50? сужу по окружению, кто-то с бабушкой, кто-то с няней, кто-то домохозяйка... да и давненько мне ничего по этой тематике на глаза не попадалось...
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  lokidogma 21.12.2017 в 10:02:40   # 650478
Цитата: GoodZone от 21.12.2017 09:02:18
А вот мне интересно, где у нас может бесплатно обследоваться и получить консультацию по наличию и лечению этих заболеваний простой смертный? Ведь не секрет, что хоть раз в жизни этим болели все, правда многие даже не подозревают, что являются носителями... а уж о вреде такого сожительства вообще мало информации, раньше в этом направлении работали на опережение, даже в дет.садах все это проявлялось и выявлялось, плакаты висели, сейчас же многие родители не знают, что их ребенок на завтрак ел...

Бесплатно неее такое не слышал. Платно да.
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  Мура45 21.12.2017 в 10:03:51   # 650479
Гудзон, дочку в садик отвозил и из садика сам забирал. Поэтому всегда был в курсе всех событий. Детей, которые не посещают детсад, "бомбят" по профилактике, причём настойчиво, участковые врачи.

Под особый контроль берут те семьи (на бумаге, по крайней мере), у которых имеется живность.
Про профилактику тубика умолчу. Похлеще, чем при Союзе.
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