На вопрос о наличии паразитов в суши ответили в Минздраве РК.

А вот мне интересно, где у нас может бесплатно обследоваться и получить консультацию по наличию и лечению этих заболеваний простой смертный? Ведь не секрет, что хоть раз в жизни этим болели все, правда многие даже не подозревают, что являются носителями... а уж о вреде такого сожительства вообще мало информации, раньше в этом направлении работали на опережение, даже в дет.садах все это проявлялось и выявлялось, плакаты висели, сейчас же многие родители не знают, что их ребенок на завтрак ел...