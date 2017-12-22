Анонимные комментарии и тайны чиновников: какие изменения ждут СМИ

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danilov 22 Декабря 2017 в 17:13:38
Sputnik Казахстан предлагает вспомнить, какие нормы вызвали наибольшие вопросы у журналистов и интернет-пользователей.
Всем выйти из сумрака!
После вступления поправок в силу, интернет-пользователи больше не смогут оставлять анонимные комментарии на казахстанских ресурсах. Собственников сайтов обяжут заключать с ними соглашения об идентификации на портале электронного правительства или SMS-идентификации.
Как пояснил Даурен Абаев, норма вызвана оскорблениями в Сети, а также комментариями, разжигающими социальную и межнациональную рознь. Это не отменит права человека использовать вымышленное имя при комментировании, однако порталу станет известно, кто именно зарегистрирован под псевдонимом.
"В случае разжигания межнациональной розни, призывов к каким-то неконституционным действиям, я думаю, будет возможность отследить, а у правоохранительных органов — возможность предъявить какие-то претензии", — продолжил министр, заметив, что это "нормальная практика".
"Каждый человек должен нести (ответственность — ред.) и открыто заявлять о тех вещах, которые он хочет прокомментировать, здесь нет ничего сверхъестественного. Мы же не преследуем за какую-то критику, ценные советы, дельные вещи. Вопрос не стоит, что мы таким образом искореняем комментирование", — заверил Абаев.
Вместе с тем, под запрет не подпадают такие популярные иностранные ресурсы как, например, Facebook, Youtube, Instagram. В случае размещения на них призывов к противоправным действиям, на сайты будут отправляться уведомления с просьбой удалить контент.
Чиновники и их тайны
Согласно другой норме журналист будет обязан получать согласие от лица или его законного представителя на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных тайн, которые охраняются законом.
Исключения составят случаи, когда сведения указаны в официальных сообщениях либо распространены самим лицом или его законным представителем в источниках, доступ к которым не ограничен. Абаев ранее отмечал, что нормы, охраняющие эти тайны, были прописаны в законодательстве Казахстана много лет назад.
По его словам, журналисты, смогут писать, например, о наличии у чиновника яхты, дома с бассейном или о том, что он лечится в самой дорогой зарубежной клинике. Однако под запрет попадает информация о болезни, от которой госслужащий лечится в клинике или о том, что вместе с ним в доме с бассейном проживает усыновленный ребенок. Абаев отметил, что новые поправки не запрещают журналистам публиковать материалы о наличии дорогих авто и недвижимости тех или иных чиновников, так как это никак не подпадает под все вышеперечисленные тайны.
"А уж неподобающее поведение чиновников или их родственников — тем более. Некоторые считают, что под видом семейной тайны чиновники смогут скрывать свои нетрудовые доходы. Скажу так: не смогут. Семейная тайна – тайна усыновления. К финансам она никакого отношения не имеет", — сказал Абаев.
По мнению президента Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамары Калеевой, принятие поправок сделает невозможным проведение журналистских расследований.
"Этот закон принят в интересах власть имущих, которые боятся гласности и общественного контроля за своими действиями, за своей жизнью. Речь идет о требовании получать разрешение на публикацию сведений о личной и семейной жизни. Что такое личная и семейная жизнь законодательство не объясняет. Есть только очень расплывчатый комментарий Конституционного совета, который говорит, что все, что касается материального положения, вкусов, привычек, образа жизни – это его личная тайна", — рассказала Калеева Sputnik Казахстан.
Норма, по которой журналисту нужно будет просить у человека разрешение на публикацию личных данных, вызвала беспокойство и у руководителя Казахстанского медиа альянса Арманжана Байтасова.
"Если эти личные данные уже были опубликованы на WikiLeaks, Панамский скандал, это уже публично пошло в доступ. Оттого что мы, казахстанские масс-медиа, об этом не скажем, ничего не изменится. Изменится только рейтинг казахстанских СМИ. Потому что наши же казахстанские читатели уйдут на WikiLeaks, Lenta.ru, BBC — куда угодно, где эта информация давно стала публичной", — сказал Байтасов.
Что упрощается?
Вместе с тем, некоторые нововведения упрощают работу СМИ. Например, поправки устанавливают перечень оснований, при которых СМИ не нужно будет разрешение человека на публикацию его изображения – для фото, сделанных во время зрелищных культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, собраний, митингов и так далее.
Госорганы будут обязаны предоставлять СМИ официальные сообщения о текущей ситуации в течение трех часов с момента наступления события, которое нарушает "условия жизнедеятельности населения". Кроме того, смягчается ответственность для СМИ за ошибки в выходных данных.
В государственных органах и организациях для публичного просмотра будет транслироваться показ только отечественных телеканалов. Кроме того, в СМИ будет ограничена публикация изображений и любой информации, позволяющей идентифицировать ребенка, пострадавшего в результате преступления.
https://ru.sputniknews.kz/society/20171221/4096217/anonimnye-kommentarii-i-tajny-chinovnikov-kakie-izmeneniya-zhdut-smi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ... Программа на MARS TWO открыта))
едридмадрид 22.12.2017 в 17:55:53 # 650811
Цитата: Snake666 от 22.12.2017 17:16:39
Всем заранее удачи! Похоже комментариев скоро не будет.
Всем заранее удачи! Похоже комментариев скоро не будет.
нессы
если четко держишь свою линию ( мысль , идею , взгляд на событие, не то что некоторые тутешние "типчики" , ватные портянки - как в поле ветер куда дунет ) и при этом всё в рамках закона БОЯТЬСЯ НЕ НАДО ,
20,30,40-ые годы при СССР когда за свои мысли расстреливали или 10 лет гнобили в лагерях ,
а при Брежневе в 70-80 годы - сажали в психушки
безвозвратно прошли для нашей страны Казахстан ,
так что не наводите панику , а просто следите за ходом своей мысли и что пишите ( комментируете на сайтах)
Цитата: Николаz от 22.12.2017 18:30:28
Осталось ввести должность читальщика писем (как бумажных так электронных0
Осталось ввести должность читальщика писем (как бумажных так электронных0
Напоминает царскую охранку. Неугодных в ссылку в дальний аул.
MишаМашкевич 23.12.2017 в 14:53:44 # 650928
Но если люди свой негатив не будут сливать в инет,то куда?
Понимаю, безответственность своего действия пораждает вседозволенность. Но есть огромное количество юридических и моральных законов где действует та же картина. Почему бы не начать с них.
Зачем людей загонять? Зачем лишать их мнимой иллюзией что их мнение кого-то интересует.
Почему мы не имеем право обсуждать кто чья любовница или любовник, сколько у них детей, денег, совместных предприятий?
Ведь государственная должность она и подразумевает общественную личность. А обществу всегда интересны люди которые оказывают ту или иную власть, давления на определеных-общественных людей. И это нормально.
Конечно дети это святое. Я это поддерживаю.
Закон размыт, кажется что за любое комментирование, без основательной базы,если того захочет виновники любой статьи смогут засудить.
И что у нас останется в итого. Одна популистика.