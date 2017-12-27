Отказаться от мяса и оливье на Новый год посоветовал главный санврач РК.

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Гоги80 27 Декабря 2017 в 15:59:35
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин порекомендовал казахстанцам на Новый год поменьше есть мяса, сладкое и тяжелые салаты, передает корреспондент BNews.kz.
«Сейчас все мы идем в магазины. Хозяйки в первую очередь думают о том, чтобы стол их был соответствующий. Но в погоне за тем, чтобы стол ломился от разных яств, конечно, могут быть приняты не квалифицированные решения. Мы рекомендуем, в первую очередь, запастись большим количеством фруктов и овощей. Легкие салаты могут быть из фруктов и овощей. Далее в овощи можно добавлять легкое мясо – это белое мясо курицы, скажем. Но и поменьше мясных блюд – тяжелой пищевой продукции», - сказал главный санитарный врач страны на площадке СЦК.
В своем выступлении врач также порекомендовал в праздничные дни есть поменьше сладкого.
«Я бы хотел порекомендовать, чтобы мы с вами подумали о поджелудочной железе. Как можно меньше сладкой продукции – тортов и т.д. Также мы рекомендуем побольше употреблять бутилированной воды, других напитков, морсов, соков», - отметил он.
Бекшин добавил, что в праздничные дни не рекомендуется готовить блюда с большим сроком хранения.
«Далее моя основная рекомендация - чтобы Новый год не омрачился болезнью, пищевым отравлением, не нужно готовить пищу на четыре дня. Вы знаете, салаты, особенно с майонезом можно использовать не более суток, 24 часа. И потом эта продукция должна уходить в отходы. Вот эта основная причина тех пищевых отравлений, которые проходят в январские дни. 50% именно связано с употреблением оставшийся пищи после встречи Нового года. Поэтому как можно минимизировать количество салатов - это наши знаменитые салаты оливье, сельд под шубой – их нужно выставлять в ограниченном количестве, чтобы потребление произошло вот накануне встречи», - отметил он.
Источник: ИА "Bnews.kz"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 27.12.2017 в 16:47:16 # 651772
, сперва нарубим тазик, а потом перед употреблением за 30 мин. килишнем сколько надо для стола, и так тридня его ЖРЕМММММ.
Видать, по санитарным нормам, не вредно.
С наступающим!
Пастафариан 27.12.2017 в 17:43:05 # 651803
салат должен быть таким, чтобы было видно из чего сделано.
хотя, на вкус и цвет...