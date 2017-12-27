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В Казахстане
Отказаться от мяса и оливье на Новый год посоветовал главный санврач РК.
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Гоги80 27 Декабря 2017 в 15:59:35
Срок годности салатов с майонезом составляет не более 24 часов, предупредил казахстанцев Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин порекомендовал казахстанцам на Новый год поменьше есть мяса, сладкое и тяжелые салаты, передает корреспондент BNews.kz.

«Сейчас все мы идем в магазины. Хозяйки в первую очередь думают о том, чтобы стол их был соответствующий. Но в погоне за тем, чтобы стол ломился от разных яств, конечно, могут быть приняты не квалифицированные решения. Мы рекомендуем, в первую очередь, запастись большим количеством фруктов и овощей. Легкие салаты могут быть из фруктов и овощей. Далее в овощи можно добавлять легкое мясо – это белое мясо курицы, скажем. Но и поменьше мясных блюд – тяжелой пищевой продукции», - сказал главный санитарный врач страны на площадке СЦК.

В своем выступлении врач также порекомендовал в праздничные дни есть поменьше сладкого.

«Я бы хотел порекомендовать, чтобы мы с вами подумали о поджелудочной железе. Как можно меньше сладкой продукции – тортов и т.д. Также мы рекомендуем побольше употреблять бутилированной воды, других напитков, морсов, соков», - отметил он.

Бекшин добавил, что в праздничные дни не рекомендуется готовить блюда с большим сроком хранения.

«Далее моя основная рекомендация - чтобы Новый год не омрачился болезнью, пищевым отравлением, не нужно готовить пищу на четыре дня. Вы знаете, салаты, особенно с майонезом можно использовать не более суток, 24 часа. И потом эта продукция должна уходить в отходы. Вот эта основная причина тех пищевых отравлений, которые проходят в январские дни. 50% именно связано с употреблением оставшийся пищи после встречи Нового года. Поэтому как можно минимизировать количество салатов - это наши знаменитые салаты оливье, сельд под шубой – их нужно выставлять в ограниченном количестве, чтобы потребление произошло вот накануне встречи», - отметил он.

Источник: ИА "Bnews.kz"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 27.12.2017 в 16:47:16   # 651772
Нахера сразу весь мешать салат оливье с майонезом,сметаной и солью, ясный х.. долго стоять не будет. Мы
, сперва нарубим тазик, а потом перед употреблением за 30 мин. килишнем сколько надо для стола, и так тридня его ЖРЕМММММ.
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  Мура45 27.12.2017 в 16:53:33   # 651777
Про спиртное ни слова..
Видать, по санитарным нормам, не вредно.
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  Manitu 27.12.2017 в 17:06:31   # 651782
Тут давеча один юрист (забыл как зовут)предлагал вообще Новый Год запретить. Если бы не оливье, я бы так и не узнал как зовут главного сан врача РК.
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  Deamos89 27.12.2017 в 17:32:17   # 651795
нахуй пускай идет этот врач-беспармачник, я сам знаю сколько мне кушать оливье и пить воды. его я блядь забыл спросить
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  Viktor11 27.12.2017 в 17:32:54   # 651796
Короче люди типа все дорожает начинайте есть меньше и дешевле...
С наступающим!
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  Пастафариан 27.12.2017 в 17:43:05   # 651803
С наступающим Всех )))))))))
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  naiman 27.12.2017 в 18:10:37   # 651819
очередной бред!!
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  Николаz 27.12.2017 в 18:44:08   # 651830
Иначе говоря - денег нет но вы держитесь.
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  Денис222 27.12.2017 в 19:12:23   # 651844
Шта? Я обычно в новогоднюю ночь сплю мордой в оливье...а он мне грит откажись, ты дур ак блеать.
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  Marvel 27.12.2017 в 20:04:23   # 651858
Да не указывает он полностью отказываться от салатов с майонезом. Просто рекомендует употреблять их свежими, а не жрать остатки 1-го, 2-го и до Рождества Христова))). Пастафариан дело говорит.
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  Софруджу 27.12.2017 в 20:11:08   # 651859
Старая шутка. Два ужасных дня в году. Весь день 31: полный холодильник, но "Ничего не трогай, это на новый год" и 1 января - ничего не лезет, но "Жрите, а то пропадёт"
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  arhar 27.12.2017 в 20:26:53   # 651863
не ем оливье. мешалда какая-то еще и с майонезом
салат должен быть таким, чтобы было видно из чего сделано.
хотя, на вкус и цвет...
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  Skype 27.12.2017 в 23:34:31   # 651914
Лучший салат, это беш. Все остальное хунч и без водки не лезет.
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