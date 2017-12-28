Общественный транспорт на ручном тормозе

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Гость 28 Декабря 2017 в 17:49:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
Freeman_kep 28.12.2017 в 18:09:05 # 652066
Вспомните, что вы могли купить за 10 тыс. тг раньше на продуктовом рынке, а что сейчас? Простыми словами - покупательская способность падает.
К всеобщей беде + кабальные условия труда, растущее количество безработных при большом оттоке с мигрирующими из Казахстана квалифицированных специалистов.
Цитата: Рамзес от 28.12.2017 18:43:46
Если че то во время СССР ,две смены было.Один водила до обеда - второй после.
Если че то во время СССР ,две смены было.Один водила до обеда - второй после.
и зп недили на двоих, а получали полноценную достойную!!!
Цитата: jumanjiqz от 28.12.2017 21:51:45
Работа на которую можно устроится без какого либо образования, а только водительский опыт и стаж, и не требующий каких либо умственных усилий и способностей платят в среднем 180-200 тысяч, и они бастуют!? Ну тогда с моим 70 тысяч и остальным бюджетным работникам в разных сферах (врачи, учителя и др.) с такой же зарплатой может вообще "майдан" закатить!? Я бы с радостью еще на пару часов больше оставался работать, только для того чтобы столько же получать, но трудовой кодекс не позволяет...
Работа на которую можно устроится без какого либо образования, а только водительский опыт и стаж, и не требующий каких либо умственных усилий и способностей платят в среднем 180-200 тысяч, и они бастуют!? Ну тогда с моим 70 тысяч и остальным бюджетным работникам в разных сферах (врачи, учителя и др.) с такой же зарплатой может вообще "майдан" закатить!? Я бы с радостью еще на пару часов больше оставался работать, только для того чтобы столько же получать, но трудовой кодекс не позволяет...
Зарплата Астаны 170 К = зарплате Шымкента 70 К