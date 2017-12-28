Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Общественный транспорт на ручном тормозе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 28 Декабря 2017 в 17:49:46
В Астане десятки водителей автопарка № 1 собрались сегодня у здания администрации автопарка с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Freeman_kep 28.12.2017 в 18:09:05   # 652066
Есть то хочется как прежде, а вот на те же деньги купить уже не получается, вот и видят выход в повышении их зп. А если им повысят зп, то и стоимость проезда увеличится, следовательно и расходы пассажиров и так во всех сферах нашей жизни происходит. Все не хотят терять уровень дохода, но благодаря последней очередной девальвации тенге этот снежный ком только набирает силу. Казалось бы, есть простой, как некоторым кажется совет для таких людей. Найди лучшую работу, стань более квалифицированным работником с большей зарплатой. Но рынок труда не поспевает за обвалом тенге. Наоборот, пытаясь сэкономить, многие компании урезают штат сотрудников или понижают заработную ставку.
Вспомните, что вы могли купить за 10 тыс. тг раньше на продуктовом рынке, а что сейчас? Простыми словами - покупательская способность падает.
К всеобщей беде + кабальные условия труда, растущее количество безработных при большом оттоке с мигрирующими из Казахстана квалифицированных специалистов.
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 28.12.2017 в 18:43:46   # 652072
Если че то во время СССР ,две смены было.Один водила до обеда - второй после.
поощрить (1) | покарать
  гримм 28.12.2017 в 18:56:53   # 652078
Цитата: Рамзес от 28.12.2017 18:43:46
Если че то во время СССР ,две смены было.Один водила до обеда - второй после.

и зп недили на двоих, а получали полноценную достойную!!!
поощрить | покарать
  jumanjiqz 28.12.2017 в 21:51:45   # 652098
Работа на которую можно устроится без какого либо образования, а только водительский опыт и стаж, и не требующий каких либо умственных усилий и способностей платят в среднем 180-200 тысяч, и они бастуют!? Ну тогда с моим 70 тысяч и остальным бюджетным работникам в разных сферах (врачи, учителя и др.) с такой же зарплатой может вообще "майдан" закатить!? Я бы с радостью еще на пару часов больше оставался работать, только для того чтобы столько же получать, но трудовой кодекс не позволяет...
поощрить (1) | покарать
  LeXx 28.12.2017 в 23:59:14   # 652116
Цитата: jumanjiqz от 28.12.2017 21:51:45
Работа на которую можно устроится без какого либо образования, а только водительский опыт и стаж, и не требующий каких либо умственных усилий и способностей платят в среднем 180-200 тысяч, и они бастуют!? Ну тогда с моим 70 тысяч и остальным бюджетным работникам в разных сферах (врачи, учителя и др.) с такой же зарплатой может вообще "майдан" закатить!? Я бы с радостью еще на пару часов больше оставался работать, только для того чтобы столько же получать, но трудовой кодекс не позволяет...

Зарплата Астаны 170 К = зарплате Шымкента 70 К
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь