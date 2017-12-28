Общественный транспорт на ручном тормозе

Работа на которую можно устроится без какого либо образования, а только водительский опыт и стаж, и не требующий каких либо умственных усилий и способностей платят в среднем 180-200 тысяч, и они бастуют!? Ну тогда с моим 70 тысяч и остальным бюджетным работникам в разных сферах (врачи, учителя и др.) с такой же зарплатой может вообще "майдан" закатить!? Я бы с радостью еще на пару часов больше оставался работать, только для того чтобы столько же получать, но трудовой кодекс не позволяет...