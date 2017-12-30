В алматинском «бомжатнике» живет ученый-физик

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danilov 30 Декабря 2017 в 13:26:07
72-летний Сапарбай Арынов пребывает в обществе лиц без определенного места жительства уже два месяца. Уроженец Шардаринского района Южно-Казахстанской области, Сапарбай Арынов окончил факультет физики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.
Кандидат физико-математических наук проработал в Институте ядерной физики, преподавал в Алматинском технологическом университете. Ученый опубликовал более 60 научных работ, около десяти из них были выпущены в российских издательствах.
И все бы сложилось удачно в жизни уважаемого и почетного аксакала, не выйди он на пенсию. Оказавшись дома, без дел и забот, заслуженный деятель не угодил своей собственной снохе.
«У меня есть сын и дочь. От сына четверо внуков, дочь - прекрасный специалист с двумя высшими образованиями. Я не могу назвать их плохими, они очень любят меня. Три года назад я вышел на пенсию, целыми днями не выходил из дома. Тогда и не угодил своей келин. Мы жили в Иссыке, в то время сын уезжал на заработки в дальние края. По возвращению он всегда старался угодить мне, давал деньги. Это не нравилось его жене. Она закатывала истерики, скандалы продолжались изо дня в день. Не хотел, чтоб молодые разводились из-за меня. Решение уехать в Алматы я принял сам», - рассказал Сапарбай Арынов.
На этот раз большой город встретил ученого без радушия. На привокзальной площади возле центральной мечети на Сапарбая Арынова напали хулиганы. Они побили его, отобрав все деньги и документы. С повреждением позвоночника он пролежал в больнице два месяца. А с получением выписки понял, что идти, собственно, некуда.
«В центр адаптации меня привезли мои знакомые. Они сказали, что «здесь мне будет удобнее, пока не восстановят мои документы», - объяснил причину своего пребывания в «бомжатнике» ученый.
Что удивительно, самая большая мечта физика – отнюдь не обретение своего угла. Гораздо больше его беспокоит неизданная книга. Арынов боится, что не успеет окончить свой учебник по физике на казахском языке, поэтому продолжает писать даже в стенах приюта.
«Очень мало книг по физике на казахском языке. Школьникам и студентам приходится переводить литературу с русского. Я стараюсь написать такой учебник, в котором легко и доступно, на примерах, объяснялись бы сложные понятия. Три моих ученика когда-то победили в международных соревнованиях. Это и способствовало написанию книги. Я хочу издать пособие для студентов по электротехнике», - поделился ученый.
По обитателям центра можно судить о том, на каком уровне находится современное общество, говорят его руководители.
«Такого не было у казахов. Раньше наш народ ютил беженцев и переселенцев вместе с семьями. Сегодня мы достигли дна - стариков выгоняют из дому их родные дети. Мы восстановили все документы Сапарбая Арынова, сейчас разыскиваем его детей. Мы даже не можем определить его в Дом ветеранов, потому что ученого там не примут сразу», - сказал заместитель директора Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства Алматы Казыбек Жылкыбеков.
Чтобы определить ученого в Дом ветеранов, понадобится немало усилий. Для этого от него в судебном порядке должны отказаться дети. Кроме того, на иждивенце не должно быть имущества.
Беда Сапарбая Арынова в том, что его родные не отказываются от него, но и не забирают. А меж тем он продолжает пребывать среди бродяг.
«За два месяца, что он у нас живет, мы ни разу не заметили его пьяным, бродяжничающим или даже ругающимся с кем-то. Он очень образованный и интеллигентный мужчина. Нам очень жаль его. Сейчас его здоровье идет на поправку, он может самостоятельно передвигаться», - добавил замдиректора.
В настоящее время в центре проживают 179 человек, из них 29 женщин. С усилением морозов количество нуждающихся в ночлеге резко увеличивается, и помещение переполняется. В 2017 году центр определил в Дом ветеранов семь удостоенных наград стариков, еще 18 престарелых переданы родным.
https://www.nur.kz/1709972-my-dostigli-dna-v-almatinskom-bomzatnike-zivet-ucenyj-fizik-foto.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Когда-то я был знаком с одним ментом, работавшем в нашем чимкентском бомжатнике (приёмнике-распределителе). Он рассказывал, какие интересные люди там встречаются: поэты, художники, музыканты, реже учёные. Так что это не исключительный случай. Опять же вспомните "Небеса обетованные"
Три года назад я вышел на пенсию, целыми днями не выходил из дома. Тогда и не угодил своей келин. Мы жили в Иссыке, в то время сын уезжал на заработки в дальние края. По возвращению он всегда старался угодить мне, давал деньги. Это не нравилось его жене. Она закатывала истерики, скандалы продолжались изо дня в день. Не хотел, чтоб молодые разводились из-за меня. Решение уехать в Алматы я принял сам
Как раз в тему о МАТРИАРХАТЕ
Викторовна 30.12.2017 в 19:59:12 # 652406
То что ты делаешь к родителям, вернуться обратно тебе, жизнь бумеранг!
На это виноваты только продажные СМИ который только показывает про Фальшивые достижения НурОтана. Фальшивые Аким тоже только про фальшивых достижения, не работающие Заводы. Трата миллиарды на пустышку. Почему не говорить СМИ не показывает о семейной достоинстве, почему от местной акимы не выделит денежные средство на местные телеканалы о семейной достоинстве,о национальной мечте,
Виноваты только коррупционный государство
Беня Ладен 30.12.2017 в 23:57:40 # 652435
Цитата: Marvel от 30.12.2017 19:55:31
Ээх, сын никудышный совсем у учёного.
Ээх, сын никудышный совсем у учёного.
Цитата: Мура45 от 30.12.2017 17:26:11
Как раз в тему о МАТРИАРХАТЕ
Как раз в тему о МАТРИАРХАТЕ
Отличный фильм в тему "Зеркало для героя"