В алматинском «бомжатнике» живет ученый-физик

Три года назад я вышел на пенсию, целыми днями не выходил из дома. Тогда и не угодил своей келин. Мы жили в Иссыке, в то время сын уезжал на заработки в дальние края. По возвращению он всегда старался угодить мне, давал деньги. Это не нравилось его жене. Она закатывала истерики, скандалы продолжались изо дня в день. Не хотел, чтоб молодые разводились из-за меня. Решение уехать в Алматы я принял сам