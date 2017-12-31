Так мало надо для счастья – колбасы и масла

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едридмадрид 31 Декабря 2017 в 00:17:48
Фото - с личной страницы пользователя Facebook. Семилетний Исмаил Абдан из Шымкента радуется подарку Деда Мороза
Письма на “почту Деда Мороза” поступали из детских домов, отделения детской онкологии, домов престарелых, от многодетных семей и мам-одиночек, детишек с тяжелыми заболеваниями, инвалидов и тех, кто по разным причинам не может позволить купить себе, близким элементарные вещи, продукты, лекарства. Тут же среди друзей, знакомых волонтеров, пользователей соцсетей находились отзывчивые Снегурочки, Деды Морозы. Они разбирали послания, покупали подарки и привозили их на склад. Или самостоятельно отправляли, доставляли коробки адресату.
Приводим лишь некоторые письма (стиль и орфографию авторов сохраняем):
“Дорогой дедушка, прошу тебя, если можно, пожалуйста, дай детям на новогодний стол фруктов и 5 литров масла”, – это письмо мамы шестерых детей из Алматы.
“Здравствуй Дедушка Мороз Мне 7 лет. Я учюсь в первый класс. Мой дарагой детмароз я хочу рисуем по номерам пожалуста и туфли или кроссовки 32 размер рост 141”.
“Я, Тохтабакиев Фархат хотел бы куртку, а то моя бесконса рвется и конструктор лего. Рост 155.”
“Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Вера Матвеевна. Я ветеран тыла, скоро мне 95. Я ухаживаю за своей дочерью инвалидом и правнуками, пока внучка подрабатывает, чтобы прокормить семью. В 2013 г. мы лишились своих кормильцев, мы не жалуемся, мы живем. У меня нет особых желаний, просто прошу тебя по возможности не забыть обо мне, подарить вкусных продуктов на новый год. Спасибо!”.
11-летнему мальчику подарили живых кур
К середине декабря склад, что находится в Алматы, был заполнен под “завязку”. Подарки собирали и в других городах страны.
После фотоотчеты с довольными мордашками детей в обновках, сжимающих подарки, мамами, бабушками с заплаканными глазами, улыбающимися стариками выкладывали в соцсетях.
– Более 4 тысяч подарков разъехались по разным городам, – рассказывает алматинка Анна ТОКИШЕВА. – Чаще дети просили продукты, куртки и сапоги, игрушки, больные муковисцидозом – аппараты для дыхания, их мы заказывали в России. Лечение таких деток дорогостоящее, и не все родители могут позволить себе купить аппарат. Старики хотели бы получить в подарок памперсы, бритвенные станки, халаты, тапочки, конфеты. Когда мальчик искренне попросил у Деда Мороза палку колбасы, нам захотелось ему отдать всё… Из Кызылорды 17-летняя девочка просила купить ей продукты. Неравнодушные люди передали ей две коробки. Девочка с мамой так радовались, как будто им машину подарили.
Самая необычная просьба поступила от 11-летнего мальчика из поселка Ащибулак: в письме он просил Деда Мороза подарить живых кур. Хотел разводить птицу, чтобы помочь своей маме и дома всегда были мясо и яйца.
Вместе с курами ребята из группы специального назначения – ГСН (Илья, Дарья, Александра, Кристина) – вручили этой семье продуктовые наборы и сладости.
– Мы были приятно удивлены, что с каждым годом все больше людей привлекаются к акции, с заботой, любовью выбирают, упаковывают подарки, переживают, чтобы они как можно скорее дошли Снеговичку, – продолжает Анна. – На днях позвонила волонтер Женя из города Талгара, сказала, девушке-инвалиду Ане срочно нужен курс массажа. В тот же день откликнулись люди, готовые помочь, а девушка поверила в Деда Мороза. Из Лондона пришла посылка, отправила бывшая наша соотечественница. Из Москвы мужчина отправил деньги на покупку велосипеда.
Две компании грузоперевозок поддержали акцию: они приезжают на место, упаковывают подарки, развозят по областям. Можно бесконечно долго перечислять людей и компании, которые помогают нам сделать новогодний праздник счастливым.
– В ходе акции мы провели елки в отделениях детской онкологии Алматы, в приюте для престарелых и инвалидов на Первомайских прудах, в детдоме “Солнышко”, в городах Талгаре, Капшагае, поселке Караой и других, – говорит алматинка Ольга Рябева. – Накануне на одной из елок мы вдруг остались без Деда Мороза. Только кликнули клич – в течение 20 минут откликнулся другой Дед Мороз.
График у всех волонтеров очень напряженный. Только в Алматы задействовано несколько десятков человек. Письма продолжают приходить. Но и желающих помочь становится все больше!
“Я теперь знаю – чудо может произойти, когда его уже не ждешь…”
Чтобы понять значимость акции, нужно познакомиться ближе с теми, кто нуждается в помощи. В один из выходных я отправилась в город Талгар Алматинской области вместе с Баяхметом ЖАКСЫБАЕВЫМ. Он приготовил 20-летней Кристине (инвалиду I группы) подарки – коляску германского производства и мобильный телефон.
Мама, Валентина ГАЛИЗИНА с Кристиной и 10-летним сыном Владимиром живут в маленьком домике. Печки и отопления нет, только электрообогреватель.
У Кристины – ДЦП, один глазик не видит, поэтому мама вынуждена сидеть дома и ухаживать за дочерью:
– Когда-то мне предлагали отказаться от нее… Ее папа ушел от нас, потом вернулся, пожил, увы, разбился на машине. Второй брак неудачный оказался, – рассказывает Валентина свою историю. – Раньше у Кристины были приступы, я не могла ее бросить. Недавно обнаружили нефрит. Так и живем – лечение, лекарства, комиссии... Стараемся думать позитивно.
Школу Кристина на дому окончила. Она хорошо разбирается в компьютерах, телефоне. Помогает мне резать салаты, чистит картошку. Любит рукодельничать. Сейчас у нее новое хобби – делает бабочек из глянцевых журналов.
Подарки растрогали Валентину до слез. Говорит, дочь стоит в очереди на коляску с июля 2017 года, 105-я по счету. Когда она подойдет, неизвестно. А коляска нужна, чтобы вывезти дочь на прогулку или к врачу. С телефоном у Кристины тоже приключилась беда. Долгое время они с мамой откладывали деньги с ее пенсии, наконец купили долгожданный мобильник. А потом в дом обманным путем зашла мошенница и украла телефон.
– Обе ревели, – говорит Валентина. – И так во всем приходится себе отказывать, а тут такое… Еще у нас украли пенсию – мошенники подделали подпись дочери и сняли за нее 165 тысяч тенге, пока мы выезжали в Россию к родственникам. Кассира нашли мертвой, деньги никто не вернул. Как-то выжили, мир не без добрых людей. Огромное спасибо Баяхмету за поддержку. Я теперь знаю – чудо может произойти, когда его уже не ждешь…
“Сын уже болел, но сноха пошла с ним венчаться, любит его сильно”
Следующий пункт назначения – небольшой поселок под городом Есиком в Алматинской области. Туда мы отправились вместе с волонтерами Женей Евсюковой, Таней Горячевой (в соцсетях они позиционируют себя как центр помощи в городе Талгаре на добровольной основе “Добрые сердца”). Багажник машины девчонки заполнили продуктами, сладкими подарками для одной семьи, которой сейчас очень тяжело. Собрали денежную помощь.
Болезни на семью Мауре свалились внезапно. Пять лет назад 31-летний сын Тамары Мауре, Григорий – спортсмен, программист, отец двоих дочерей, заболел. Врачи долго не могли поставить диагноз, лечили то одно, то другое, а парню становилось все хуже и хуже. В итоге поставили рассеянный склероз, энцефалопатию сложного генеза. Болезнь прогрессирует, молодой человек уже не может передвигаться, прикован к кровати.
– Здоровый парень был, веселый, на трех работах работал, все успевал, – плачет его мама. – У младшего сына тоже тяжелое заболевание, ему ступню ампутировали. Супруг болеет. Мы еще предпенсионного возраста, пенсий нет. Работы в поселке тоже. Я помогаю снохе Ксюше ухаживать за Гришей. Ей очень тяжело, две дочки маленькие. Сын уже болел, но она пошла с ним венчаться в церковь, любит его сильно….
Вся пенсия уходит на лекарства, еду. Летом выращиваем малину, продаем, чтобы как-то выкроить деньги на продукты. Огромное спасибо девочкам-волонтерам за поддержку, подарки!
Как мы узнали, во многих населенных пунктах страны были установлены елки желаний, и все неравнодушные могли стать добрыми волшебниками, чтобы исполнить заветные желания детворы, бабушек-дедушек. Прошло множество акций, благотворительных елок. Увы, обо всех мероприятиях мы просто не имеем возможности рассказать. Самое главное, что сердца казахстанцев открыты и наши люди готовы 24 часа в сутки протянуть руку помощи нуждающимся.
Алматы
Автор: Елена Коэмец
https://www.caravan.kz/gazeta/tak-malo-nado-dlya-schastya-kolbasy-i-masla-406809/
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 31.12.2017 в 00:23:11 # 652440