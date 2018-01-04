Самые популярные модели авто, сдающиеся на утилизацию в РК

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Гоги80 04 Января 2018 в 14:46:15
Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -2140» и «Мазда 626». «Возрастным» транспортным средством стал «Москвич» 1942 года выпуска в г. Семей, замыкает группу 3 автомобиля 2015 года выпуска.
Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств в диапазоне 25 -30 лет .
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по состоянию на 1 ноября 2017 года в стране количество зарегистрированных легковых автомобилей составило составило 3,9 миллиона единиц. В общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт с годом выпуска превышающим 20 лет (35,9%)
Источник: zakon.kz
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