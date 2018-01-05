В госучреждениях исчезнут тонированные окна.

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Гоги80 05 Января 2018 в 14:56:13
"Прозрачность и открытость – ключевые принципы повышения качества государственных услуг и эффективного противодействия коррупции. В данном направлении многое делается, однако, в деятельности госучреждений прозрачности все еще не достает. Иногда – в буквальном смысле слова. Так, автором одного из обращений была поднята тема тонирования окон в помещениях для приема обращений граждан в 3 районных судах Алматы: Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовского района",- написал Шпекбаев.
"Внимание к мелочам рождает совершенство", – говорил великий Микеланджело. В нашей работе важно уделять внимание и таким деталям",- добавил он.
Как заверил глава Агентства, в ближайшее время в госорганы будет направлено письмо с рекомендацией об устранении аналогичных препятствий для открытого общения с гражданами.
Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 05.01.2018 17:12:38
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.
Чёта Вы слишком высоко взяли. В "Орион" (вывоз мусора) просто так не попадёшь, на вахте свои данные оставить надо.
Цитата: Мура45 от 05.01.2018 18:04:00
Чёта Вы слишком высоко взяли. В "Орион" (вывоз мусора) просто так не попадёшь, на вахте свои данные оставить надо.
Цитата: GoodZone от 05.01.2018 17:12:38
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.
Чёта Вы слишком высоко взяли. В "Орион" (вывоз мусора) просто так не попадёшь, на вахте свои данные оставить надо.
В статье вообще-то про гос.организации пишется...
Так, автором одного из обращений была поднята тема тонирования окон в помещениях для приема обращений граждан в 3 районных судах Алматы: Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовского района",-В таких помещениях надо ставить камеры, и транслировать прием на большом экране на площади.