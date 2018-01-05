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В Казахстане
В госучреждениях исчезнут тонированные окна.
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Гоги80 05 Января 2018 в 14:56:13
Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поведал о мерах, необходимых для повышения прозрачности госорганов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

"Прозрачность и открытость – ключевые принципы повышения качества государственных услуг и эффективного противодействия коррупции. В данном направлении многое делается, однако, в деятельности госучреждений прозрачности все еще не достает. Иногда – в буквальном смысле слова. Так, автором одного из обращений была поднята тема тонирования окон в помещениях для приема обращений граждан в 3 районных судах Алматы: Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовского района",- написал Шпекбаев.

"Внимание к мелочам рождает совершенство", – говорил великий Микеланджело. В нашей работе важно уделять внимание и таким деталям",- добавил он.

Как заверил глава Агентства, в ближайшее время в госорганы будет направлено письмо с рекомендацией об устранении аналогичных препятствий для открытого общения с гражданами.

Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 05.01.2018 в 17:12:38   # 653179
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.
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  Мура45 05.01.2018 в 18:04:00   # 653203
Цитата: GoodZone от 05.01.2018 17:12:38
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.

Чёта Вы слишком высоко взяли. В "Орион" (вывоз мусора) просто так не попадёшь, на вахте свои данные оставить надо.
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  GoodZone 05.01.2018 в 18:11:52   # 653204
Цитата: Мура45 от 05.01.2018 18:04:00
Цитата: GoodZone от 05.01.2018 17:12:38
в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.

Чёта Вы слишком высоко взяли. В "Орион" (вывоз мусора) просто так не попадёшь, на вахте свои данные оставить надо.


В статье вообще-то про гос.организации пишется...
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  старик 05.01.2018 в 19:46:37   # 653232
Quote:
Так, автором одного из обращений была поднята тема тонирования окон в помещениях для приема обращений граждан в 3 районных судах Алматы: Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовского района",-
В таких помещениях надо ставить камеры, и транслировать прием на большом экране на площади.
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