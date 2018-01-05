В госучреждениях исчезнут тонированные окна.

Цитата: GoodZone от

в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например. в учреждения такого типа еще попасть нужно... попробуй пройди в прокуратуру или акимат, например.

Чёта Вы слишком высоко взяли. В "Орион" (вывоз мусора) просто так не попадёшь, на вахте свои данные оставить надо.