Физику, который жил в «бомжатнике» в Алматы, нашли жилье

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KAN13 06 Января 2018 в 16:10:46
Выяснилось, что после ряда публикаций в СМИ ученое сообщество признало в нем знаменитого советского физика-ядерщика, автора 60 научных работ.
Неравнодушные к судьбе своего коллеги временно сняли ему номер в гостинице, также сообщили о готовности помочь вернуться к работе.
Сейчас 72-летний Сапарбай Арынов продолжает заниматься делом всей своей жизни. Он пишет собственный задачник по физике. Когда учебник будет готов, казахстанцы пообещали помочь с изданием.
Напомним, пару недель назад мы писали, что известный в научных кругах ученый-физик проживает в алматинском центре социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства.
Туда он попал после долгих скитаний. Мужчина рассказал, что он потерял связь с родными, лишился работы, кроме того у него украли часть документов.
Источник: КТК
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