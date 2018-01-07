Казахстанцы жалуются Биртанову на отсутствие инсулина

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KAN13 07 Января 2018 в 19:56:48
В своем посте Айгуль Молданалиева утверждает, что в четвертой городской поликлинике Алматы, где она состоит на учете с диагнозом сахарный диабет несколько лет, отсутствуют препараты, выделяемые в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи.
Также жительница южной столицы посетовала на то, что прописанных врачом препаратов часто не бывает в наличии, их заменяют на другие, что не проходит бесследно для больного организма.
"В один из моих последних посещений мне был прописан препарат "Хумалог" вместо полагающихся "Лантуса" и "НовоРапида", который ухудшил мое состояние. На сегодняшний день нет ничего. Пока обивала пороги своей поликлиники, стало ясно, что отсутствие лекарств коснулось не только диабетиков, но и гипертоников, что посеяло смутные подозрения, что лекарственное обеспечение населения препаратами в рамках ГОБМП — на нуле", — пожаловалась жительница Алматы и подчеркнула, что ее случай не единичный.
В свою очередь, врачи поликлиники, включая административный персонал, отсутствие препаратов объяснить не могут, перекладывая ответственность на "СК-Фармация", на перебои с поставкой, заключение договоров и даже на правительство страны. Врачи пообещали, что препараты поступят после 10 января, а до того времени порекомендовали пациентке приобрести лекарства за свой счет
"Почему требуется покупать его, когда нуждающиеся в них должны обеспечиваться бесплатно и бесперебойно на государственном уровне? Медработникам, как никому другому, известны последствия отсутствия инсулина у больных сахарным диабетом. Ведь это жизненно важный препарат", — написала женщина и призвала главу минздрава Елжана Биртанова обратить внимание на проблему.
Крик души алматинки поддержали другие казахстанцы, заявляя о том, что проблема со своевременной поставкой препаратов актуальна повсеместно не только для диабетиков, но и онкобольных. Отметился в комментариях под данным постом и общественник Мурат Абенов, призвавший главу антикоррупционной службы Алика Шпекбаева обратить внимание на проблему.
Примечательно то, что осенью прошлого года "СК-Фармация" отчиталась о закупе препаратов для лечения сахарного диабета в полном объеме.
Неоднократные упоминания министра здравоохранения под публикацией возымели успех и Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию.
По его словам, профильное ведомство ведет мониторинг по поставкам 1200 препаратов. В некоторых случаях есть запасы до мая, в некоторых дефицит сформировался еще в конце прошлого года.
Поступления в Фонд соцмедстрахования превысили план
"ТОО "СК-Фармация" проводит закупки и обеспечивает поставки лекарств на основании заявок управлений здравоохранения акиматов областей, Алматы и Астаны. К сожалению, во многих случаях мы не получаем четких заявок из года в год", — пояснил министр.
Он уточнил, что в ноябре-декабре прошлого года Минздрав выделил дополнительные средства акиматам для устранения дефицита и формирования запасов на январь-февраль текущего года, однако проблемы сохранились. Глава министерства заверил, что в ближайшее время вопрос поставки препаратов будет решен, а с понедельника, 8 января, пройдет проверка в медицинских организациях Алматы и ряда регионов.
АСТАНА, 6 янв — Sputnik.
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едридмадрид 07.01.2018 в 20:08:43 # 653552
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вот итог
В ТОО "СК-Фармация" после жалобы жительницы Алматы о нехватке инсулина в поликлиниках сообщили, что 55 наименований препаратов для амбулаторного лекарственного обеспечения, в том числе инсулины и глюконил, будут доставлены в ближайшее время.
"Управление здравоохранения Алматы разместило заявку в январе на препараты для пациентов с диабетом - инсулины и глюконил. Отгрузка препаратов "ЛевеМир Пенфилл", "ЛевеМир ФлексПенн" и "НовоМикс 30 ФлексПенн", а также "Глюконил" 1 000, 850 и 500 миллиграммов по 61-й поликлинике Алматы начинается с понедельника (с 8 января. - Прим. ред.). Поликлиника № 4, о которой говорится в посте, стоит среди первых медорганизаций, куда будут отгружены препараты", - сообщили в пресс-службе единого дистрибьютора.