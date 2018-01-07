Единую базу учета детей намерены создать в Казахстане

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едридмадрид 07 Января 2018 в 16:06:10
Премьер напомнил, что в стране действует единая информационная система образования, которая включает в себя полные, достоверные данные статистических наблюдений, полученные уполномоченным органом в области образования, местными исполнительными органами, организациями образования, обеспечивающая возможности эффективного управления образованием.
«Министерством образования и науки как уполномоченным органом в сфере образования и защиты прав детей создана информационная система - Национальная образовательная база данных (далее - ИС НОБД). Данная информационная система постоянно модернизируется. В рамках модификации ИС НОБД до конца 2018 года планируется внедрение системы учета детей в возрасте от 0 до 18 лет для обеспечения права детей на получение образовательных, социальных услуг и дальнейшего прогнозирования потребности в указанных услугах», - отмечается в ответе на депутатский запрос.
Глава Правительства заверил, что между министерствами юстиции, образования и науки, труда и социальной защиты населения, имеющими информационные системы по вопросам учета детей, налажен взаимообмен персональными данными о детях от 0 до 18 лет на ежемесячной основе. «В связи с этим создание единой информационной базы учета детей планируется путем развития имеющейся ИС НОБД Министерства образования и науки», - заключил он.
Напомним, что с таким предложением депутат Загипа Балиева выступила во время заседания Мажилиса. «В нашей стране 5,5 млн. детей, и государство имеет все возможности для создания наилучших условий для детей. Для организации решения этих задач необходимо, на мой взгляд, создать единую базу данных детей Казахстана в рамках базы данных физических лиц, включенной в Национальный реестр, определить единый государственный орган, отвечающий за эту базу и контролирующий своевременное внесение в нее необходимых сведений другими государственными центральными и местными исполнительными органами», - отметила она.
Она подчеркнула, что в рамках данной базы предлагается каждому ребенку создать социальный паспорт, в котором указывать все необходимые сведения о ребенке (ФИО, пол, место и дату рождения, номер записи акта о рождении, серию и номер паспорта (после его получения), адрес регистрации, сведения о родителях, о состоянии здоровья (прививки, болезни), о месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию о победах на олимпиадах и тому подобное), освоенных образовательных программах, документах об образовании и так далее).
«В настоящее время в Республике Казахстан есть базы данных, но они разные, не актуальные, неполные и не охватывают всех детей, и тем самым мы не выполняем в полном объеме взятых на себя обязательств в отношении детей», - заключила она.
http://lenta.inform.kz/ru/edinuyu-bazu-ucheta-detey-namereny-sozdat-v-kazahstane_a3113926
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