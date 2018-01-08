Казахстанские мужчины стали чаще брать декретные

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Гость 08 Января 2018 в 11:40:07
«От общего количества получивших данную социальную выплату в 2016 году 98% составляют женщины и лишь 2% мужчины, а в 2017 году число мужчин, обратившихся за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, составило 8% от общего количества», - говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения РК на официальный запрос.
Одной из причин принятия такого решения, как поделился житель Астаны Ильзат Сафаргалиев, является его более высокая зарплата в сравнении с супругой.
Напомним, выплаты в связи с рождением ребенка бывают нескольких видов. Единовременную по случаю беременности и родам получают все женщины. Ее размер зависит от ежемесячных доходов, с которых уплачивались социальные отчисления за последние 12 месяцев. Высокие выплаты получают те женщины, которые имели высокий заработок за последний год.
А за ежемесячными выплатами до момента, как ребенку исполнится один год, могут обратиться, как мать, так и отец. Социальная выплата по уходу за малышом назначается тем, за кого производились социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. Право на эту выплату вступает с даты рождения, указанной в свидетельстве о рождении ребенка.
Неработающим женщинам предусмотрены ежемесячные пособия, они также выдаются до того времени, пока ребенку не исполнится год.
Так, по информации Минтруда, за 9 месяцев 2017 года из Государственного фонда социального страхования по беременности и родам выплачено 48 миллиардов тенге, по уходу за ребенком до 1 года - 53 миллиарда тенге.
МИА «Казинформ»
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MишаМашкевич 08.01.2018 в 14:14:53 # 653713
Цитата: Кирсан от 08.01.2018 14:00:25ничего подобного.
А мужики честно потом на бес содержании сидят год? или дальше работают?
А мужики честно потом на бес содержании сидят год? или дальше работают?
Просто идут и тупо оформляют до года на мужа. Муж работает точно также. Просто у нас женщины мало зарабатывают (если работают). На мужа выгодней,там 40%от месяч.оклада платят ведь.