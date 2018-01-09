▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В Казахстане
Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 09 Января 2018 в 14:19:45
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января в эфире республиканских телеканалов обратится к народу страны.
Видеообращение покажут по телеканалам "Хабар" и "Евразия" в 19.00 по времени Астаны.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Directrix
09.01.2018 в 14:24:25
# 653915
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь