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В Казахстане
Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана
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danilov 09 Января 2018 в 14:19:45
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января в эфире республиканских телеканалов обратится к народу страны.
Видеообращение покажут по телеканалам "Хабар" и "Евразия" в 19.00 по времени Астаны.
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