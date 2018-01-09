Пять новых штрафов за нарушения на транспорте ввели в Казахстане.

Вместе с тем, из Кодекса исключена часть 6 статьи 593 (перевозка самосвалами), статья 574 (отсутствие списка пассажиров)А что , таковая была?
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Гоги80 09 Января 2018 в 15:57:00
«9 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях, касающиеся сферы транспорта», - говорится в сообщении.
Так, с сегодняшнего дня введена новая административная ответственность за:
- нарушение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа ЖД транспортом (новая часть 4 статьи 571), которое влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц - в размере 10, на субъектов малого предпринимательства - в размере 15, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 35 месячных расчетных показателей (МРП).
- непредставление и незаполнение перевозчиком товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении перевозки груза, пассажиров и багажа автотранспортом (новая статья 571-1) влекут штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства - в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 60 МРП.
- за осуществление иностранными перевозчиками международной автомобильной перевозки при наличии неисполненного уведомления, выданного уполномоченным органом транспортного контроля государств-членов ЕЭС, а также отклонение от маршрута, указанного в уведомлении (часть 6 статьи 573) влекут штраф в размере 100 МРП.
- за осуществление замены (перецеп) тягача или грузового автомобиля на другой тягач или грузовой автомобиль, который не зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика (часть 7 статьи 573) влечет штраф на водителей автотранспортных средств в размере 200, на юридических лиц - в размере 500 МРП.
- за управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве (часть 5 статьи 582) влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП.
Вместе с тем, из Кодекса исключена часть 6 статьи 593 (перевозка самосвалами), статья 574 (отсутствие списка пассажиров), 576 (отсутствие у водителей договора перевозки при осуществлении нерегулярных внутриреспубликанских перевозок), часть 1 статьи 584 (нарушение правил подачи сигналов при водолазных работах), 609 (перевозка пассажиров без соответствующего свидетельства).
Кроме того, согласно внесенным изменениям, на 10-20 МРП снижены административные штрафы за проезд автотранспорта с превышением весовых параметров. Впредь ответственность за такое нарушение будет наступать при превышении от одной тонны.
Наряду с этим, как передает пресс-служба, с 25 до 200 МРП увеличены штрафы на иностранных водителей за осуществление международной перевозки без казахстанского бланка разрешения. Также установлен единый штраф на иностранных перевозчиков в размере 100 МРП за осуществление каботажных перевозок на территории РК.
1 МРП = 2 405 тенге.
Источник: ИА "Bnews.kz"