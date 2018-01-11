Транспортный коллапс в Астане: 60 аварий и закрытые трассы

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danilov 11 Января 2018 в 12:13:53
"Сообщаем о том, что в связи с ухудшением погодных условий, а также закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №300, №301, №302, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №315 и №316", - сообщили в Facebook представители ТОО Astana LRT.
О восстановлении движения маршрутов сообщат дополнительно.
За прошедшие сутки в Астане зарегистрировано около 60 ДТП. Стражи порядка просят жителей и гостей города по возможности не пользоваться личным транспортом и ограничить выезд на дороги.
"Обстановка стабильная. Всех жителей города просим ограничить выезд на дороги. Нами принимаются все меры по предотвращению ДТП. За сутки было зарегистрировано около 60 дорожно-транспортных происшествий: один человек получил телесные повреждения, жертв нет", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
В городе продолжает работать спецтехника. Автомобилистов призывают не оставлять транспорт на обочинах.
"Убедительная просьба к водителям: не оставлять транспорт на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике очищать дороги. Просим всех соблюдать меры предосторожности: не выезжать за город, ограничить движение по всем направлениям", - сообщили в ведомстве.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях закрыты некоторые автодороги.
Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме. 10 января из столицы было вывезено более 34 тысяч кубометров снега.
Кроме того, из-за непогоды школьники и студенты 1-2 курсов колледжей освобождены от занятий первой смены в Астане.
http://today.kz/news/proisshestviya/2018-01-11/757866-transportnyij-kollaps-v-astane-60-avarij-i-zakryityie-trassyi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 11.01.2018 в 12:37:47 # 654400
Цитата: Практичный от 11.01.2018 12:37:47
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
Глина - роскошь , лепили на кизяк .
Глина - роскошь , лепили на кизяк .
Кизяк тоже бабок стОит, и немалых.
Правда ? .
Цитата: Практичный от 11.01.2018 12:37:47
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
Кроме снега есть ещё существенный фактор как шквальный ветер. Вот он и все повалил
Цитата: KAN13 от 11.01.2018 13:07:05
Глина - роскошь , лепили на кизяк .
Цитата: Практичный от 11.01.2018 12:37:47
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
Глина - роскошь , лепили на кизяк .
Кизяк подороже глины будет.