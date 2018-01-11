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В Казахстане
Транспортный коллапс в Астане: 60 аварий и закрытые трассы
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danilov 11 Января 2018 в 12:13:53
Движение пригородных автобусов в Астане приостановлено из-за непогоды и закрытия трасс, передает Today.kz. Столичные полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль.



"Сообщаем о том, что в связи с ухудшением погодных условий, а также закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №300, №301, №302, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №315 и №316", - сообщили в Facebook представители ТОО Astana LRT.

О восстановлении движения маршрутов сообщат дополнительно.
За прошедшие сутки в Астане зарегистрировано около 60 ДТП. Стражи порядка просят жителей и гостей города по возможности не пользоваться личным транспортом и ограничить выезд на дороги.

"Обстановка стабильная. Всех жителей города просим ограничить выезд на дороги. Нами принимаются все меры по предотвращению ДТП. За сутки было зарегистрировано около 60 дорожно-транспортных происшествий: один человек получил телесные повреждения, жертв нет", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

В городе продолжает работать спецтехника. Автомобилистов призывают не оставлять транспорт на обочинах.

"Убедительная просьба к водителям: не оставлять транспорт на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике очищать дороги. Просим всех соблюдать меры предосторожности: не выезжать за город, ограничить движение по всем направлениям", - сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях закрыты некоторые автодороги.

Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме. 10 января из столицы было вывезено более 34 тысяч кубометров снега.

Кроме того, из-за непогоды школьники и студенты 1-2 курсов колледжей освобождены от занятий первой смены в Астане.

http://today.kz/news/proisshestviya/2018-01-11/757866-transportnyij-kollaps-v-astane-60-avarij-i-zakryityie-trassyi/













Комментарии, по рейтингу, по дате
  Makintosh 11.01.2018 в 12:25:45   # 654396
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  Практичный 11.01.2018 в 12:37:47   # 654400
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили
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  KAN13 11.01.2018 в 13:07:05   # 654414
Цитата: Практичный от 11.01.2018 12:37:47
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили


Глина - роскошь , лепили на кизяк .
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  Мура45 11.01.2018 в 13:18:52   # 654419
Quote:
Глина - роскошь , лепили на кизяк .

Кизяк тоже бабок стОит, и немалых.
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  KAN13 11.01.2018 в 13:40:34   # 654432

Правда ? .
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  Лысый 11.01.2018 в 13:47:18   # 654434
Сыпется наша потемкинская деревня как карточный домик. Суть всей системы нашего государства во всей красе. Чуть покрепче ветер, скрепам хана. Ярмарочный балаган, а не столица.
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  babki 11.01.2018 в 13:47:34   # 654435
Цитата: Практичный от 11.01.2018 12:37:47
Снега не так уж много. Стены попадали видать спиздили цемент и на глину положили

Кроме снега есть ещё существенный фактор как шквальный ветер. Вот он и все повалил
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  Desperado 11.01.2018 в 13:48:02   # 654436
Да, в Астане сейчас полная Жопа!
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  Кирсан 11.01.2018 в 13:49:14   # 654440
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  Лысый 11.01.2018 в 13:56:44   # 654442
Деспераде обидно что балагане живет!
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  jumanjiqz 11.01.2018 в 14:17:03   # 654453
Обычная, ежегодная не погода в столице! А весь снег метет за город, ту да же и автобусы из за этого не ездят.
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