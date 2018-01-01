Новые положения в законе о СМИ РК: что нужно знать журналистам и редакторам?

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danilov 11 Января 2018 в 12:32:29
В конце 2017 года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций».
Изменения прямо касаются деятельности журналистов, редакторов и редакций СМИ Республики Казахстан.
• Как понимать и как применять принятые поправки?
• Как поправки повлияют на деятельность журналистов и редакций?
• Какова ответственность за нарушение новых требований?
Вебинар провела Ольга Диденко, юрист Интерньюс-Казахстан.
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