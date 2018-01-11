Сидят мужчины в машине и не могут даже помочь - районный аким Астаны

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danilov 11 Января 2018 в 17:43:10
"Уважаемые жители! Давайте в такие дни неблагоприятных погодных условий быть терпимее, помогать друг другу, если видите что по дороге люди не могут идти из-за сильного ветра, их заносит, машины застряли остановитесь, помогите, и будьте добрее и дружелюбнее!" - написал Турлубек в Facebook.
Его возмутило видео, которое появилось сегодня в соцсетях.
"Сидят мужчины в машине и снимают видео и не могут даже выйти помочь. Ещё и песню не поленились к видео прикрепили", - посетовал он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 11.01.2018 в 17:46:20 # 654517
Практичный 11.01.2018 в 17:46:55 # 654518
Nightwalker 11.01.2018 в 20:42:35 # 654546
Цитата: Стрельцов от 11.01.2018 19:31:08там сидели молекулы
Тойота какая то, но в ней точно не мужики были
Тойота какая то, но в ней точно не мужики были
К сожалению, так сейчас везде. Помню рассказ парня после катастрофы с автобусом в Москве. Три человека выносят раненых, десятки козлов стоят и снимают.