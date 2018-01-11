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В Казахстане
Сидят мужчины в машине и не могут даже помочь - районный аким Астаны
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danilov 11 Января 2018 в 17:43:10
Аким столичного района "Сарыарка" Арман Турлубек призвал астанчан быть терпимее и дружелюбнее друг к другу.
"Уважаемые жители! Давайте в такие дни неблагоприятных погодных условий быть терпимее, помогать друг другу, если видите что по дороге люди не могут идти из-за сильного ветра, их заносит, машины застряли остановитесь, помогите, и будьте добрее и дружелюбнее!" - написал Турлубек в Facebook.
Его возмутило видео, которое появилось сегодня в соцсетях.
"Сидят мужчины в машине и снимают видео и не могут даже выйти помочь. Ещё и песню не поленились к видео прикрепили", - посетовал он.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 11.01.2018 в 17:46:20   # 654517
реали таковы
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  Практичный 11.01.2018 в 17:46:55   # 654518
может там не мужчины?
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  arhar 11.01.2018 в 19:19:07   # 654533
снимали из автобуса или бусика
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  Стрельцов 11.01.2018 в 19:31:08   # 654537
Тойота какая то, но в ней точно не мужики были
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  Nightwalker 11.01.2018 в 20:42:35   # 654546
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  jumanjiqz 11.01.2018 в 20:54:14   # 654551
Надеюсь на лучшее, выключив камеру подъехал или подошел и помог, ведь послеисторию мы же наверняка не знаем!? Но автор с музыкой в точку попал.
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  lokidogma 11.01.2018 в 22:49:02   # 654574
Суть не в том мужчины или женщины. Суть в том, что там сидели не люди, а звери которые наблюдали.
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  Fleita17 11.01.2018 в 22:51:00   # 654576
Он прав. Мы тоже днем об этом говорили, что снимать снимают, а помочь
К сожалению, так сейчас везде. Помню рассказ парня после катастрофы с автобусом в Москве. Три человека выносят раненых, десятки козлов стоят и снимают.
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  Marvel 11.01.2018 в 23:40:35   # 654579
Может оператор очковал, что дверь вырвет, если откроет больше.
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