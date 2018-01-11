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В Казахстане
Буран в Астане: в городе введён режим ЧС
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Гость 11 Января 2018 в 18:04:44
Буран обрушился на Астану. Отменены занятия в школах и колледжах. Жителям рекомендовали "не выходить из дома без необходимости". Дороги из города закрыты во всех направлениях.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 11.01.2018 в 20:45:19   # 654547
По гизметео в Астане послезавтра вроде ветер спадет, но будут сильные морозы.
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  N@VIGATOR 11.01.2018 в 21:27:55   # 654554
Зато смога нет и воздух чистый!
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  Пришелец 11.01.2018 в 21:36:01   # 654556
ситуация похожая
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  Прапор 11.01.2018 в 21:57:36   # 654559
Ну тык, зима , пора подклад к куртке пристёгивать.
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  jumanjiqz 11.01.2018 в 22:44:00   # 654571
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