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В Казахстане
Буран в Астане: в городе введён режим ЧС
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Абв
Абв
Абв
Гость 11 Января 2018 в 18:04:44
Буран обрушился на Астану. Отменены занятия в школах и колледжах. Жителям рекомендовали "не выходить из дома без необходимости". Дороги из города закрыты во всех направлениях.
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jumanjiqz
11.01.2018 в 20:45:19
# 654547
По гизметео в Астане послезавтра вроде ветер спадет, но будут сильные морозы.
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N@VIGATOR
11.01.2018 в 21:27:55
# 654554
Зато смога нет и воздух чистый!
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Пришелец
11.01.2018 в 21:36:01
# 654556
ситуация похожая
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Прапор
11.01.2018 в 21:57:36
# 654559
Ну тык, зима
, пора подклад к куртке пристёгивать.
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jumanjiqz
11.01.2018 в 22:44:00
# 654571
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