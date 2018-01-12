Преподавателям КазНАУ в Алматы грозит выселение из общежития из-за долгов

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Гость 12 Января 2018 в 12:59:13
По информации КазНАУ, педагоги не платили за аренду. В число должников попали преподаватели, лаборанты и технический персонал. В общежитии они жили последние 20 лет.
Преподаватели же говорят, что им сократили зарплату до 30 тысяч тенге, а арендную плату подняли до 60 тысяч тенге в месяц.
"В судах, во всех инстанциях, мы проиграли. Теперь нас подают на выселение. И у каждого по миллиону долг за проживание, так как люди не в состоянии оплачивать. Руководство нас преследует, поэтому мне пришлось написать заявление, остаться на работе на 0,25 ставки. Я сейчас получаю 27 тысяч тенге", – сказала ассоциированный профессор КазНАУ Гульмира Касенова.
КТК
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