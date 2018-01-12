Самое главное в нашей работе — это контроль — Абаев

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danilov 12 Января 2018 в 14:15:53
Согласно законодательству, мониторинг СМИ осуществляется уполномоченным органом. На сегодня в стране мониторингом охвачены сотни СМИ, поставленных на учет в уполномоченном органе, в том числе сайты новостных агентств, а также местный сегмент социальных сетей. Новая система, которая, как ожидается, будет находиться в распоряжении МИК, по заявлениям ее инициатора, будет представлять собой «единый программно-аппаратный комплекс, функционирующий на принципах обработки больших объемов данных».
В ноябре министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев сообщил, что его министерство до конца 2018 года планирует внедрить систему контроля за публикациями в Интернете. «Самое главное в нашей работе — это контроль», — заявил Абаев. По его словам, планируемая система позволит отслеживать практически все публикации в Сети.
Юридическим лицом, ответственным за выполнение «государственного задания по проведению мониторинга СМИ», по сообщению МИК, определено государственное предприятие «Центр анализа и информации». Разработчик этой системы, как сообщается, будет определен по итогам конкурсных процедур.
https://rus.azattyq.org/a/28970310.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 12.01.2018 в 14:45:40 # 654706