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В Казахстане
Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
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danilov 16 Января 2018 в 10:53:27
В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 3, пунктом 1 статьи 6, пунктами 2, 8 статьи 31, подпунктом 2) пункта 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать:

1) специализированные следственные суды:

города Кокшетау Акмолинской области;

города Актобе Актюбинской области;

города Талдыкоргана Алматинской области;

города Атырау Атырауской области;

города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

города Тараза Жамбылской области;

города Уральска Западно-Казахстанской области;

города Караганды Карагандинской области;

города Костаная Костанайской области;

города Кызыл орды Кызылординской области;

города Актау Мангистауской области;

города Павлодара Павлодарской области;

города Петропавловска Северо-Казахстанской области;

города Шымкента Южно-Казахстанской области;

2) специализированные межрайонные следственные суды городов Астаны и Алматы.

2. Назначить на должности некоторых судей судов согласно приложению к настоящему Указу.

3. Верховному Суду Республики Казахстан, Высшему Судебному Совету Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

В приложении к указу Президента от 10 января №620 сообщается о назначении судей.

Назначить на должность судьи:

по Карагандинской области:

Бухар-Жырауского районного суда - Махабаеву Венеру Турганбаевну с освобождением от должности судьи Каражалского городского суда этой же области;

Жезказганского городского суда - Сакенова Серика Тулегеновича с освобождением от должности судьи Актогайского районного суда этой же области;

районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Мухамбеткалиеву Майру Маратовну с освобождением от должности судьи Каркаралинского районного суда этой же области;

по Костанайской области:

специализированного административного суда города Костаная - Туганбаеву Алию Газизовну с освобождением от должности судьи Алтынсаринского районного суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

районного суда № 2 Айыртауского района - Сеитову Сагдат Сапаровну с освобождением от должности судьи Тайыншинского районного суда этой же области;

суда № 2 города Петропавловска - Оразымбетову Риту Джексембиевну с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова этой же области;

по Южно-Казахстанской области:

Ордабасинского районного суда - Кенжебаеву Жанар Каипбековну с освобождением от должности судьи специализированного административного суда Сарыагашского района этой же области.

Напомним, должность следственного судьи появилась в Казахстане в 2015 году.

К полномочиям следственного судьи можно отнести санкционирование следственных действий. Он принимает решение о содержании под стражей, домашнем аресте, временном отстранении от должности, запрете на приближение, экстрадиционном аресте. Кроме того, судья уполномочен продлить сроки содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста. Другие его обязанности - применение залога, наложение ареста на имущество, объявление в международный розыск подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие дознавателя, следователя или прокурора и многое другое, отраженное в статье 55 Уголовно-процессуального кодекса.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-podpisal-ukaz-o-sozdanii-sledstvennyih-sudov-335440/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 16.01.2018 в 11:16:05   # 655418
следственных чего там подписал
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  kanat7782 16.01.2018 в 11:35:18   # 655432
Начинается! Управление над управлениями, управляющих управлениями делами управления аппарата управляющего управлениями!
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  Makintosh 16.01.2018 в 12:22:16   # 655448
тогда распустите ментов и прокуратуру.
нах нахлебников плодить?
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  Денис222 16.01.2018 в 13:26:25   # 655472
Поймите, у его подчиненных подросли дети/внуки и их нужно трудоустраивать...вот и создают подобную галиматью, а что ему делать? Свиту вон как раплодил...еще попрут против.
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