Назарбаев подписал указ о создании следственных судов

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danilov 16 Января 2018 в 10:53:27
1. Образовать:
1) специализированные следственные суды:
города Кокшетау Акмолинской области;
города Актобе Актюбинской области;
города Талдыкоргана Алматинской области;
города Атырау Атырауской области;
города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
города Тараза Жамбылской области;
города Уральска Западно-Казахстанской области;
города Караганды Карагандинской области;
города Костаная Костанайской области;
города Кызыл орды Кызылординской области;
города Актау Мангистауской области;
города Павлодара Павлодарской области;
города Петропавловска Северо-Казахстанской области;
города Шымкента Южно-Казахстанской области;
2) специализированные межрайонные следственные суды городов Астаны и Алматы.
2. Назначить на должности некоторых судей судов согласно приложению к настоящему Указу.
3. Верховному Суду Республики Казахстан, Высшему Судебному Совету Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
В приложении к указу Президента от 10 января №620 сообщается о назначении судей.
Назначить на должность судьи:
по Карагандинской области:
Бухар-Жырауского районного суда - Махабаеву Венеру Турганбаевну с освобождением от должности судьи Каражалского городского суда этой же области;
Жезказганского городского суда - Сакенова Серика Тулегеновича с освобождением от должности судьи Актогайского районного суда этой же области;
районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Мухамбеткалиеву Майру Маратовну с освобождением от должности судьи Каркаралинского районного суда этой же области;
по Костанайской области:
специализированного административного суда города Костаная - Туганбаеву Алию Газизовну с освобождением от должности судьи Алтынсаринского районного суда этой же области;
по Северо-Казахстанской области:
районного суда № 2 Айыртауского района - Сеитову Сагдат Сапаровну с освобождением от должности судьи Тайыншинского районного суда этой же области;
суда № 2 города Петропавловска - Оразымбетову Риту Джексембиевну с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова этой же области;
по Южно-Казахстанской области:
Ордабасинского районного суда - Кенжебаеву Жанар Каипбековну с освобождением от должности судьи специализированного административного суда Сарыагашского района этой же области.
Напомним, должность следственного судьи появилась в Казахстане в 2015 году.
К полномочиям следственного судьи можно отнести санкционирование следственных действий. Он принимает решение о содержании под стражей, домашнем аресте, временном отстранении от должности, запрете на приближение, экстрадиционном аресте. Кроме того, судья уполномочен продлить сроки содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста. Другие его обязанности - применение залога, наложение ареста на имущество, объявление в международный розыск подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие дознавателя, следователя или прокурора и многое другое, отраженное в статье 55 Уголовно-процессуального кодекса.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-podpisal-ukaz-o-sozdanii-sledstvennyih-sudov-335440/
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