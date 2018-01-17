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В Казахстане
На борту рейса «Актау-Шымкент» врач спас женщину
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danilov 17 Января 2018 в 13:00:45
Врач из Актау Надиркожа Мусаев спас женщину на борту самолета. Он летел рейсом «Актау-Шымкент», когда стюардессы по громкой связи объявили, что нужна помощь одной из пассажирок. У нее упало давление до критической отметки, на лицо была клиника инфаркта.

Мангистауский доктор оказал реанимационные мероприятия. К счастью, на борту воздушного судна оказалось все необходимое. К моменту прилета женщина уже была в сознании. Надиркожа Мусаев работает в Мангистауской областной больнице заведующим отделением экстренной помощи. Общий стаж в медицине - 31 год. Говорит, что за это время было много интересных случаев, но реанимационные мероприятия он применял всего трижды. Надиркожа Мусаев, врач-реаниматолог: - В 90 годах я оказывал помощь при ДТП. Там пострадало много нефтяников. Я случайно оказался рядом. Был еще случай на свадьбе. У человека остановилось сердце. Не считаю себя героем. Это наша работа. Врач, даже без белого халата, всегда остается врачом. Женщине стало плохо, когда самолет набрал высоту. Я и незнакомая мне медсестра, летевшая этим рейсом, оказали помощь. По прилету нашу пациентку уже ждала кардиобригада.

Источник: 24.kz
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  Даун 17.01.2018 в 13:09:13   # 655610
приятно читать такое
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  Dior 17.01.2018 в 13:10:00   # 655611
Молодец ДОКТОР
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  sirgely 17.01.2018 в 13:22:44   # 655614
женщину надо исправить
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