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Гоги80 17 Января 2018 в 13:27:33
«Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере религиозной деятельности по недопущению использования религий в деструктивных целях, незаконного вовлечения несовершеннолетних детей в богослужение, религиозные обряды, церемонии и собрания, незаконного проведения религиозных мероприятий, проповеднической деятельности и по усилению координации работы государственных органов в сфере религиозной деятельности. Комитет готов взять на работу данный законопроект и подготовить по нему заключение», - сообщил на пленарном заседании председатель комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.
Запрещающий детям посещать мечети и церкви без родителей законопроект поступил в Парламент
Как ранее сообщалось, новый законопроект защитит как верующих, так и атеистов от притеснений. «Сегодня среди казахстанцев порядка 12% граждан позиционируют себя как атеисты или агностики. Таким образом, их права должны быть защищены на том же уровне, на каком это обеспечивается для верующих. Поэтому, поправка с учетом позиции ООН включена в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Также вводится требование о защите от притеснений по мотивам отношения к религии тех, кто не соблюдает полностью религиозных догм или же полностью не придерживается каких-либо религиозных ритуалов», - сказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.
Еще одной важной нормой в законопроекте является то, что согласно документу без взрослых дети не смогут ходить в мечети и церкви. «Почему эта норма появилась? Мы очень много жалоб получаем от родителей. Например, говорят, что их дети идут посещать какое-нибудь культовое сооружение, а там они могут попасть под деяние деструктивных течений. Или же наоборот - отец водит ребенка, а мать против. Чтобы этого избежать - мы ввели такие нормы», - объяснил вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын.
Источник: ИА "Казинформ"
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Цитата: Fotinij от 17.01.2018 14:27:38
Вот это хороший закон, правильный
Вот это хороший закон, правильный
Только человек несведущий и не являющийся верующим, может так думать и говорить.
К сожалению, из 88% граждан РК, позиционирующих себя, как верующие, таких большая часть...