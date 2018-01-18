52 человека погибли в загоревшемся автобусе на трассе «Самара-Шымкент»

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danilov 18 Января 2018 в 14:12:28
"В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте", - сказал он.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.
Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.
На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
https://www.zakon.kz/4899347-52-cheloveka-pogibli-v-zagorevshemsya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 18.01.2018 в 14:26:52 # 655790
Цитата: Snake666 от 18.01.2018 14:54:48
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.
Спали скорее всего. Отравились дымом и пипец
MишаМашкевич 18.01.2018 в 15:15:50 # 655804
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2018 15:15:50
Она что взорвалась? Откуда такие жертвы,не могу понять. Соболезнования родным и близким.
Она что взорвалась? Откуда такие жертвы,не могу понять. Соболезнования родным и близким.
Тоже не понятно, как автобус мог в мгновенно всколыхнуть, и сомневаюсь что это Икарус был!? Будем ждать рассказ выживших пассажиров, водителей наверное обвинять, ведь кто-то должен понести наказание!? Ужасная трагедия!
Цитата: AWP от 18.01.2018 14:59:14
Спали скорее всего. Отравились дымом и пипец
Цитата: Snake666 от 18.01.2018 14:54:48
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.
Спали скорее всего. Отравились дымом и пипец
Наверное. Пара тройка вдохов продуктов горения пластика и всё...
Цитата: Fotinij от 18.01.2018 14:51:33Автобус был Сетра 216
Икарус?????!!!!! Они же уже давно умерли?! Где они отрыли этот рыдван и как рискнули на нём людей везти?!
Икарус?????!!!!! Они же уже давно умерли?! Где они отрыли этот рыдван и как рискнули на нём людей везти?!