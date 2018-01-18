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В Казахстане
52 человека погибли в загоревшемся автобусе на трассе «Самара-Шымкент»
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danilov 18 Января 2018 в 14:12:28
18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от п.Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.



"В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте", - сказал он.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.
Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

https://www.zakon.kz/4899347-52-cheloveka-pogibli-v-zagorevshemsya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 18.01.2018 в 14:19:15   # 655784
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  Пастафариан 18.01.2018 в 14:26:52   # 655790
Мне искренне жалко людей.
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  Fototur 18.01.2018 в 14:45:56   # 655795
Непонятно - марки «Икарус», он был современным или 70-го года выпуска? Словами такого не передашь, мне искренне жаль погибших. Соболезную.
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  Fotinij 18.01.2018 в 14:51:33   # 655797
Икарус?????!!!!! Они же уже давно умерли?! Где они отрыли этот рыдван и как рискнули на нём людей везти?!
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  Fleita17 18.01.2018 в 14:52:00   # 655798
Скорее всего автобус старый междугородный, из которого выход найти не так просто. У нас такие до сих пор работают на 5 маршруте. Ужасная трагедия!
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  Snake666 18.01.2018 в 14:54:48   # 655799
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.
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  Гоги80 18.01.2018 в 14:56:34   # 655800
Ужас, столько жертв!! Не дай Бог!
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  AWP 18.01.2018 в 14:59:14   # 655802
Цитата: Snake666 от 18.01.2018 14:54:48
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.


Спали скорее всего. Отравились дымом и пипец
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  MишаМашкевич 18.01.2018 в 15:15:50   # 655804
Она что взорвалась? Откуда такие жертвы,не могу понять. Соболезнования родным и близким.
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  Даун 18.01.2018 в 15:23:38   # 655806
52 человека это ужас
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  jumanjiqz 18.01.2018 в 15:31:38   # 655809
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2018 15:15:50
Она что взорвалась? Откуда такие жертвы,не могу понять. Соболезнования родным и близким.

Тоже не понятно, как автобус мог в мгновенно всколыхнуть, и сомневаюсь что это Икарус был!? Будем ждать рассказ выживших пассажиров, водителей наверное обвинять, ведь кто-то должен понести наказание!? Ужасная трагедия!
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  Snake666 18.01.2018 в 15:38:03   # 655810
Цитата: AWP от 18.01.2018 14:59:14
Цитата: Snake666 от 18.01.2018 14:54:48
Жесть! Похоже мгновенно полыхнул, раз почти никто выбраться не успел.


Спали скорее всего. Отравились дымом и пипец


Наверное. Пара тройка вдохов продуктов горения пластика и всё...
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  mitrich78 18.01.2018 в 15:38:41   # 655811
да как же так то 52 человека??? в окна не по выпрыгивали и т.д. это же ужас какая цифра...
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  Pole13 18.01.2018 в 15:41:08   # 655813
Цитата: Fotinij от 18.01.2018 14:51:33
Икарус?????!!!!! Они же уже давно умерли?! Где они отрыли этот рыдван и как рискнули на нём людей везти?!
Автобус был Сетра 216
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