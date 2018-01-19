Озвучена предварительная версия МВД РК о гибели 52 человек в автобусе

По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.



По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана. Из пяти выживших трое жители ЮКО и двое - Узбекистана.