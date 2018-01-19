Озвучена предварительная версия МВД РК о гибели 52 человек в автобусе
danilov 19 Января 2018 в 17:34:01
Предварительная версия возгорания автобуса, в котором погибли 52 человека, - это пользование бензиновым источником открытого огня, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
"На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - прокомментировали в МВД.
Сообщается, что для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается.
Ранее сообщалось о том, что процедура опознания тел погибших при пожаре в автобусе в Казахстане продолжается в Актобе. Для опознания ряда останков может потребоваться экспертиза ДНК, которую, возможно, проведут в Узбекистане, сообщил в пятницу консул этой страны в Казахстане Шухрат Кошабоев.
По информации консула, к настоящему времени "более 30 тел уже почти опознаны".
"Прорабатывается вопрос проведения ДНК-экспертизы. Также решается вопрос (о месте проведения экспертизы - ред.) - здесь или в Узбекистане. Скорее всего, в Узбекистане, потому что родственники (погибших - ред.) не могут приехать, все они проживают в Узбекистане", - сказал он.
Как известно, тела всех 52 погибших в автобусе доставлены в Актобе. Делегация из Узбекистана прибыла в город вечером 18 января 2018 года.
Ранее на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана появился предварительный список имен погибших.
Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет. В предварительном списке пока значатся 28 человек. Также указаны имена пострадавших.
Отметим, МВД Казахстана также представило список опознанных. В нем 32 человека. Добавлены имена: Хамраев Иброхим 1984 года рождения, Мурсаитов Миркомил Мурабдуллаевич 1975 года рождения, Шакиров Масум Насридтинович 1998 года рождения, Назанов Зохид Анорбоевич 1983 года. Помимо этого добавлено ФИО: Рахимов Омонулло Уктамжон угли 1997 года, однако лицо по имени Рахмонов Омонулло Уктамжон угли также рожденное 17 августа 1997 года фигурирует и в списке МЧС РУ.
Учитывая сложности с опознанием тел погибших, в МВД РК просят граждан, имеющих какую-либо соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан.
"В информации просим указать номера сотовых телефонов выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенные переломы костей, номера паспортов, их копии, фотографии и так далее)", - сообщили в ведомстве.
Телефоны горячей линии МВД РК:
8-7132-56-29-67,
8-7132-56-68-85,
8-7132-93-61-55,
8-7132-72-90-50 (факс).
Телефоны МЧС Республики Узбекистан:
+998-71-147-10-50,
+998-71-212-67-00.
Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии.
По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана. Из пяти выживших трое жители ЮКО и двое - Узбекистана. Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования руководителю Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
https://tengrinews.kz/events/ozvuchena-predvaritelnaya-versiya-mvd-rk-gibeli-52-v-335754/