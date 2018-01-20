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В Казахстане
Книгу Президента РК "Эра Независимости" предложили включить в учебную программу
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danilov 20 Января 2018 в 12:42:42
По словам историков, "Эра Независимости" – это уникальное издание по новейшей истории Казахстана.
Историки Казахстана предложили включить в учебную программу книгу Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости". Такое решение учёные приняли во время V Национального конгресса историков Казахстана. Предложение уже направили в Министерство образования и науки РК, сообщает "Хабар 24".

По словам авторов инициативы, книга Президента – уникальное издание по новейшей истории Казахстана.

"Книга написана доступным языком, на конкретных фактах. Историки Казахстана собрались в эти дни на своё заседание Национального конгресса с тем, чтобы обсудить положение и постулаты этой книги, с тем, чтобы выработать рекомендации как для читателей, так и учёным, историкам, преподавателям", – сказал ректор ЕНУ имени Гумилёва Ерлан Сыдыков,

Также историки выступили за то, чтобы перевести книгу Президента на несколько иностранных языков и презентовать за рубежом.

"Это экспертное мнение, оценка, взгляд человека, который поистине является автором строительства независимого Казахстана. В этой связи эта книга будет представлять огромную ценность не только для профессиональных историков, но и для всей, скажем, гуманитарной общественности Казахстана и Центральной Азии, для всего мира", – считает доктор исторических наукм Зиябек Кабульдинов.

4 января Акорда опубликовала PDF-версию книги Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости".

Презентация книги прошла в Астане 15 декабря 2017 года. Тогда первый заместитель партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед сказал, что книга Президента является энциклопедией независимости.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сладкая Вата 20.01.2018 в 12:43:53   # 656138
к чему эти "обязаловки"?
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  baglankz 20.01.2018 в 12:56:18   # 656139
Зачем в учебную программу?! сразу обязаловка прочитать всем гражданам РК по два раза минимум и чтобы весела на стене в зале у каждого.
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  Денис222 20.01.2018 в 12:59:46   # 656141
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  KAN13 20.01.2018 в 13:11:27   # 656142

" В этой связи эта книга будет представлять огромную ценность не только для профессиональных историков, но и для всей, скажем, гуманитарной общественности Казахстана и Центральной Азии, для всего мира", – считает доктор исторических наукм Зиябек Кабульдинов."

Да чего уж там , "для всего мира" ? , для всей вселенной и других галактик ! .
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  southman33 20.01.2018 в 13:11:41   # 656143
Почему нету имен "ученых" ? Страна должна знать своих героев !
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  KAN13 20.01.2018 в 13:13:18   # 656144
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  Кино 20.01.2018 в 13:26:26   # 656146
Уникальная книга, все что связано с НАН все уникальное...
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  андремас 20.01.2018 в 13:31:18   # 656147
Энциклопедия независимости..
Литера "П"

Продать поликлиники..
👍
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  Дядя Степа 20.01.2018 в 13:40:21   # 656148
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  Лысый 20.01.2018 в 15:20:29   # 656150


Читаем и изучаем!
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