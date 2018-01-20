Книгу Президента РК "Эра Независимости" предложили включить в учебную программу

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danilov 20 Января 2018 в 12:42:42
Историки Казахстана предложили включить в учебную программу книгу Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости". Такое решение учёные приняли во время V Национального конгресса историков Казахстана. Предложение уже направили в Министерство образования и науки РК, сообщает "Хабар 24".
По словам авторов инициативы, книга Президента – уникальное издание по новейшей истории Казахстана.
"Книга написана доступным языком, на конкретных фактах. Историки Казахстана собрались в эти дни на своё заседание Национального конгресса с тем, чтобы обсудить положение и постулаты этой книги, с тем, чтобы выработать рекомендации как для читателей, так и учёным, историкам, преподавателям", – сказал ректор ЕНУ имени Гумилёва Ерлан Сыдыков,
Также историки выступили за то, чтобы перевести книгу Президента на несколько иностранных языков и презентовать за рубежом.
"Это экспертное мнение, оценка, взгляд человека, который поистине является автором строительства независимого Казахстана. В этой связи эта книга будет представлять огромную ценность не только для профессиональных историков, но и для всей, скажем, гуманитарной общественности Казахстана и Центральной Азии, для всего мира", – считает доктор исторических наукм Зиябек Кабульдинов.
4 января Акорда опубликовала PDF-версию книги Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости".
Презентация книги прошла в Астане 15 декабря 2017 года. Тогда первый заместитель партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед сказал, что книга Президента является энциклопедией независимости.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 20.01.2018 в 12:43:53 # 656138
" В этой связи эта книга будет представлять огромную ценность не только для профессиональных историков, но и для всей, скажем, гуманитарной общественности Казахстана и Центральной Азии, для всего мира", – считает доктор исторических наукм Зиябек Кабульдинов."
Да чего уж там , "для всего мира" ? , для всей вселенной и других галактик ! .
southman33 20.01.2018 в 13:11:41 # 656143
Цитата: Сладкая Вата от 20.01.2018 12:43:53
к чему эти "обязаловки"?
к чему эти "обязаловки"?
Однозначно к маразму .
Литера "П"
Продать поликлиники..
👍
Дядя Степа 20.01.2018 в 13:40:21 # 656148
Читаем и изучаем!