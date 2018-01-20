Стать донором спермы невозможно без высшего образования в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 20 Января 2018 в 23:56:31
Кандидатов зарегистрировано много, но под перечисленные критерии подходят не все, поясняют сотрудники центра ЭКО.
Центр ЭКО в Шымкенте работает всего два года. За это время здесь успели искусственно оплодотворить более сотни женщин. Самой возрастной пациентке, воспользовавшейся услугой медиков, 53 года. Разницы между ребенком, появившимся на свет естественным путем или с помощью ЭКО, нет.
«Так как средний возраст пациенток 40 лет - их дети отличаются смышленостью, но иногда бывают немного капризными. В таких случаях нужно уделять больше внимания воспитанию», ― считает основатель первой лаборатории экстракорпорального оплодотворения Салтанат Байкошкарова.
К слову, выбирать пол будущего ребенка пациенты не могут, так как после оплодотворения все зависит от природного процесса.
«Иногда у пациенток рождаются близнецы, но такое случается не по специальному заказу. Единственное, что мы можем сделать, это провести диагностику эмбриона и узнать пол будущего младенца», ― поясняет специалист.
За развитием эмбриона в утробе матери после искусственного оплодотворения специалисты следят 13 недель. Так как в первые три месяца существует угроза выкидыша.
http://tvk-uko.kz/2018/01/19/stat-donorom-spermy-nevozmozhno-bez-vy-sshego-obrazovaniya/
Комментарии, по рейтингу, по дате