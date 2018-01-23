Автобус с 58 гражданами Узбекистана спасли в Павлодарской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 23 Января 2018 в 18:58:22
По информации акимата Павлодара, пассажирский автобус направлялся из Ташкента в Красноярск. Транспортное средство не выдержало морозов и вышло из строя возле поселка Щидерты Павлодарской области. В этот момент в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, людей эвакуировали из замерзающего транспортного средства и разместили в пункте обогрева поселка Щидерты. После отогрева автобус с пассажирами сопроводили в Павлодар.
«Автобус своим ходом добрался до Павлодара. Водитель и пассажиры, все граждане Узбекистана, сразу же были размещены в теплом помещении автобусного парка № 1 Павлодара. Для них организованы горячее питание и ночлег», — сообщил руководитель отдела по ЧС, гражданской обороне и мобилизационной подготовке аппарата акима Павлодара Ризабек Аширбеков.
По его словам, среди пассажиров есть женщина, в Россию она едет вместе с супругом. Как отмечают спасатели, если бы поблизости не оказалось населенного пункта, то пассажиры автобуса могли бы получить серьезные обморожения.
Между тем неисправный автобус сейчас находится в боксе павлодарского автопарка № 1. «Работниками автопарка оказывается содействие и помощь в ремонте технически неисправного автобуса. Вышел из строя компрессор. Как только его отремонтируют, транспортное средство сможет продолжить путь. Сотрудники местной полицейской службы сопроводят его до границы с Россией», — добавил Аширбеков.
Источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате