Выжившие в страшном ЧП в Актюбинской области не могут вернуться домой

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KAN13 23 Января 2018 в 23:10:58
Актюбинские прокуроры не разрешают им вылететь в Узбекистан. Об этом рассказал главный врач больницы скорой помощи Рахимжан Арыстанов. По его словам, врачи готовы в любое время выписать иностранных пациентов, так как их здоровью больше ничего не угрожает. Но из-за того, что граждане Узбекистана проходят по делу в качестве свидетелей, пассажиров все еще держат в отделении реанимации.
— Мы могли бы их выписать, но так как идут следственные действия, пока мы воздержались от выписки, — говорит главврач БСМП Актюбинской области Рахимжан Арыстанов.
В соседней палате лежат и трое водителей того самого автобуса, в котором 18 января погибли сразу 52 человека. Их также допрашивают следователи. Кем они проходят по уголовному делу не уточняется. Известно также, что у палат пятерых выживших круглые сутки дежурят полицейские и никого не подпускают.
Напомним, 18 января на трассе Самара-Шымкент произошло страшное ЧП. В автобусе, который следовал из Узбекистана в Россию, заживо сгорели 52 гражданина Узбекистана.
Источник: Zakon.kz
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