Более 20% казахстанцев владеют тремя языками - Арыстанбек Мухамедиулы
danilov 27 Марта 2018 в 15:34:31
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году доля населения овладевших государственным языком составила 83,1%. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно результатам ежегодного исследования овладения, населением государственным языком, демонстрирующего положительную динамику, в 2017 году доля населения овладевших государственным языком составила 83,1% (в 2016 году - 82,3%). Доля взрослого населения овладевших тремя языками составила 22,3% (в 2016 году - 20,5%)», - сообщил министр, выступая сегодня на заседании Правительства с итогами реализации госпрограммы развития и функционирования языков в Казахстане на 2011-2020 годы.
Он отметил, что в Академии государственного управления при Президенте РК в 2017 году 610 госслужащих центральных исполнительных органов прошли курсы государственного языка (в 2016 году - 300 человек). Помимо этого, в республике функционирует 89 региональных центров обучения государственного языка (в 2016 году - 87 центров). В 2017 году в центрах обучения языкам курсы по обучению госязыка прошли 58 348 слушателей.
«В целях определения уровня знания казахского языка в общее число прошедших тестирование на знание государственного языка 2017 году составил - 94 458 человек (в 2016 году - 73 732 человек), среди них государственных служащих - 22 837 человек», - проинформировал министр.
Между тем, по итогам 2017 года доля документооборота на государственном языке составила 92%. (2016 году - 91%). Из них - в центральных госорганах 89%, в местных исполнительных органах 93,3%, в нацкомпаниях составила 49,1%.
http://www.inform.kz/ru/bolee-20-kazahstancev-vladeyut-tremya-yazykami-arystanbek-muhamediuly_a3200046