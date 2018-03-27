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В Казахстане
Более 20% казахстанцев владеют тремя языками - Арыстанбек Мухамедиулы
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danilov 27 Марта 2018 в 15:34:31
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году доля населения овладевших государственным языком составила 83,1%. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно результатам ежегодного исследования овладения, населением государственным языком, демонстрирующего положительную динамику, в 2017 году доля населения овладевших государственным языком составила 83,1% (в 2016 году - 82,3%). Доля взрослого населения овладевших тремя языками составила 22,3% (в 2016 году - 20,5%)», - сообщил министр, выступая сегодня на заседании Правительства с итогами реализации госпрограммы развития и функционирования языков в Казахстане на 2011-2020 годы.

Он отметил, что в Академии государственного управления при Президенте РК в 2017 году 610 госслужащих центральных исполнительных органов прошли курсы государственного языка (в 2016 году - 300 человек). Помимо этого, в республике функционирует 89 региональных центров обучения государственного языка (в 2016 году - 87 центров). В 2017 году в центрах обучения языкам курсы по обучению госязыка прошли 58 348 слушателей.

«В целях определения уровня знания казахского языка в общее число прошедших тестирование на знание государственного языка 2017 году составил - 94 458 человек (в 2016 году - 73 732 человек), среди них государственных служащих - 22 837 человек», - проинформировал министр.

Между тем, по итогам 2017 года доля документооборота на государственном языке составила 92%. (2016 году - 91%). Из них - в центральных госорганах 89%, в местных исполнительных органах 93,3%, в нацкомпаниях составила 49,1%.

http://www.inform.kz/ru/bolee-20-kazahstancev-vladeyut-tremya-yazykami-arystanbek-muhamediuly_a3200046
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 27.03.2018 в 16:43:59   # 668639
Quote:
доля населения овладевших государственным языком составила 83,1%
Ну так мы и программу 2030 досрочно выполнили. И в 50 самых развитых стран вошли. И все остальные страны нам завидуют.

Ох уж эта статистика.
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  roden 27.03.2018 в 17:59:47   # 668663
Казахский, русский и мало-помалу узбекский?
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  MишаМашкевич 27.03.2018 в 18:16:40   # 668667
Когда та очень, о ч е н ь давно владела инглишом,писала хреново. Но разговаривала без проблем. По русскому языку даже на олимпиаду ходила)))))))) мать честная.
Сейчас инглиш забыла вообще,ноль. Только когда начинаю читать или смотреть в оригинале,мозг мало мальский включается и судорожно ищет перевод.
Орфография на русском отдыхает. Моя училка меня наверное прибила бы давно))))). Недавно купила хрестоматию письменной речи. Уснула.
Так что если считать там 0,1%инглиша, здесь 10% русского,и вооооон там 30%казахского,так я ещё пару слов немецкого и целое предложение по французкий знаю))))) и что я полиглот?
Судай симиреди осылар. Кайдагы 20%. Мен шымкентте турып, жонделеп не казакша,не орысша,не озбекше тусинбеймин.
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  bolatbol 27.03.2018 в 18:41:59   # 668673
за ложь из уст государственного чиновника надо снимать с должности, лишать всех наград и имущества, сажать на 15 лет и запретить занимать должность в бюджетной сфере. Очень легко проверить с помощью тестирования независимой международной комиссии выборочной 1000 человек из различных слоев общества, что 80% населения не знают гос.язык, а 20% не владеют 3 языками в достаточной мере для изъяснения.
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  Profi 27.03.2018 в 18:53:50   # 668675
может быть.
Я и мое окружение например, знаем по 3-5 языков...
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  Che 27.03.2018 в 19:02:35   # 668678
Каждый пятый знает три языка.
Это же пиздец товарищи.
Походу было так:
- Читать умеешь?
- Да.
- Вот теперь не пизди, что языка не знаешь.
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  KapitanNemo 27.03.2018 в 19:06:29   # 668679
Алматинцы вполне могут под статистику подойти.
Там владением английского никого не удивишь.
Они даже Алматы называют Apple City.

Но в нашем Green City, английским мало кто владеет.

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  bolatbol 27.03.2018 в 20:32:23   # 668715
Quote:
Алматинцы вполне могут под статистику подойти.
Там владением английского никого не удивишь.
Они даже Алматы называют Apple City.

Интеллигенты наши не видят дальше своего носа. "На нашей кафедре многие говорят на языке Шекспира, и у супруги коллеги, а также наши друзья и родственники". И по 30-40 сливкам общества судят о миллионном городе. А спросите у водителя автобуса, строителя, сантехника или продавца на базаре "How do you do?". Они, как один, пошлют вас на великом и могучем. И кого, получается, больше - интеллигентов или пролетариев над гнездом кукушки?
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  alterside 27.03.2018 в 20:32:42   # 668716
Говорю на 5 языках, стандартно как и наверно большинство в шымкенте это русский казахский и узбекский ну и английский с турецким. И в силу того что приходилось работать с Туркменами и Азербайджанцами тоже процентов на 50-60 понимаю суть речи. Хотя на языковые курсы не ходил и сертификатоа не имею. Работаю врачем
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  НурболаТТ 27.03.2018 в 21:11:18   # 668727
Ну, статистике и нашим чиновникам не верю. И тем более про эти центры... Но обматерить их смогу на трех-четырех-пяти языках)
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  Васяй 27.03.2018 в 21:22:47   # 668729
И спина ведь не болит ,не мешки ворочает.
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  Софруджу 27.03.2018 в 22:20:47   # 668750
У нас даже на кафедрах английского языка в вузах английским языком 20 процентов не владеет. Если по настоящему. Какой-нибудь там Айлес и пр. экзамены не сдадут большинство. А он вообще о населении
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