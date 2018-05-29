Приостановлена лицензия на открытие депозитов и счетов физлиц Банка Астаны

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danilov 29 Мая 2018 в 15:55:46
Постановлением правления Нацбанка с 28 мая 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физлиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Банк Астаны» сроком до 29 августа 2018 года включительно.
«Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования за нарушение банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям», - пояснил финансовый регулятор.
При этом лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка. По состоянию на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц банка составляет 53 млрд тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,6% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.
Источник: Пресс-служба Национального банка РК